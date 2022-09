Unidad Independiente no fue autorizado y, por ahora, no puede formar parte de las elecciones. "Es una dictadura", soltó el candidato a presidente.

Parece inverosímil, pero no lo es: a 5 días de las tan esperadas elecciones, Independiente está repleto de interrogantes. Cuando parecía que ya no podía haber más contratiempos, la Junta Electoral rechazó la oficialización de la lista de Unidad Independiente. Fabián Doman, candidato a Presidente de este frente, salió con los tapones de punta.

Tras esta decisión, se convocó a una reunión para este miércoles a las 19 horas para intentar resolver las irregularidades en cada una de las listas. Todo indica que hoy se resolverá si podrán participar de las elecciones o no.

"A las socias, socios e hinchas de Independiente: Esta noche la Junta Electoral volvió a negarnos la oficialización de nuestra boleta para las elecciones del domingo. Para que se entienda: En este momento NO estamos autorizados a participar a 5 días del día del comicio", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Además, agregó: "No hay ninguna razón para que la Junta Electoral siga demorando la aprobación, salvo que siga recibiendo órdenes de las autoridades del club para volver a proscribirnos. Le pedimos a la Junta Electoral que tome conciencia que volver a prohibir una lista en esta elección, le haría un daño muy grande a Independiente. El club necesita que el 2 de octubre los hinchas de Independiente vivamos una fiesta de la democracia. Le pedimos a Hugo Moyano y Héctor Maldonado que no se lleven por delante más de 100 años de historia".

En TNT Sports, el candidato de la oposición fue más duro aún: "No dan ninguna explicacion de porqué no nos oficializaron. Acá se está de un lado u otro, me gustaría que Mazza acompañe nuestro pedido porque no creo que quiera ser presidente de una lista única como si esto fuera un país donde no hay democracia. Quiero que del mismo modo que yo digo esto, él haga lo mismo. Independiente, a esta hora, es una dictadura".