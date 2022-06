Con goles de Tomás Chancalay y Jonathan Gómez, Racing le ganó a Huracán por 2-0 y así inició la Liga Profesional 2022 con un triunfo. Una de las llamativas novedades que tuvo el equipo de Fernando Gago fue que Edwin Cardona estrenó su raro número 70 en la camiseta.

Tras el encuentro, el mediocampista analizó lo sucedido y destacó el triunfo de La Academia. "Siempre es lindo ganar, sabíamos lo que significaba a nosotros por lo que nos pasó el torneo pasado. Fue un duro golpe. Pero tenemos que cambiar el chip: comienza un nuevo torneo y una nueva ilusión. Empezar con el pie derecho es importante", dijo en TNT Sports.

Consultado por el motivo de la elección del dorsal, Cardona dio una insólita razón: "Fue porque se parece al 10. Siempre me gusta jugar con el 10". Pero también aclaró que otro colombiano influyó en su decisión: "Y tiene que ver con un compañero que me ayudó mucho a lo largo de mi carrera, que fue Giovanni Moreno. Hablé mucho con él también antes de venir".

La palabra de Moreno fue clave para que Edwin elija a Racing y ahora también para la elección del número 70 en la casaca. "Me habló muy bien del club. Él tiene la 70 allá en Atlético Nacional y me preguntó cuándo la iba a usar. Creo que también es por eso. Una amistad. Pero no es por otra cosa. Un lindo homenaje jaja", aseguró Cardona.