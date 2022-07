La flamante llegada de Carlos Tevez a Rosario Central despertó mucha expectativa, sobre todo porque quien lo iba a acompañar era Carlos Retegui. Sin embargo, el Chapa se bajó a último momento ya que tiene "una responsabilidad muy grande" en su cargo en la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad. "La cabeza de este grupo soy yo", fue lo único que dijo el Apache tras la decisión del ex-DT de Las Leonas.

Tras ese acontecimiento, Retegui no hizo más que hablar maravillas de Tevez, asegurando que es su amigo y que lo iba a acompañar a la distancia. Sin embargo, hoy, en diálogo con TyC Sports, el exfutbolista lo destruyó por la forma en la que se manejó.

"El lunes cuando fuimos a verlo a Vélez, al otro día que hice la conferencia, el miércoles salió a hablar sin venir a decirlo a la cara. Me entero por los periodistas, por eso me dolió tanto. Por mi familia, el profe y mis hermanos. Por eso doy la cara, me hago cargo que fue desprolijo", soltó Carlitos de entrada, que luego reclamó: "Que venga de frente y me lo diga a la cara".

Mientras pasaban las oraciones, la temperatura iba subiendo:"El priorizó más creo que las 30 o 40 personas que puso en el cargo que está, que su sueño. En eso falló a mucha gente. El fútbol no es para cagones, es que ponga el pecho y vaya al frente".

Al profundizar, Tevez dejó una frase lapidaria para el Chapa: "Él priorizó sus cosas antes que cumplir sus sueños. Aca te puede ir bien o mal, pero bueno. El fútbol no es para cagones. No hablo más con una persona que actuó de esa manera. ¿Qué podés hablar? Yo tengo palabra. La tengo cuando la doy. Muchos querían que no agarrara Central, pero nadie me maneja la vida. Si doy mi palabra, la cumplo".