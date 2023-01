El arquero paraguayo no soportó las frases polémicas de otro histórico en su puesto y le contestó por redes sociales.

A un mes y monedas de la consagración histórica de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, los análisis todavía no cesan y la espuma no baja. Si bien todas son flores para el equipo de Lionel Scaloni, con justa razón, también existen aquellos que todavía tienen algo para criticar.

Ese fue el caso de Hugo Orlando Gatti, leyenda del fútbol argentino en el arco y polémico declarante en el célebre programa español El Chiringuito. El ex Boca repasó lo hecho por la Albiceleste en el campeonato del mundo y le quitó mérito a Lionel Messi. "Para mí no fue fundamental. Fundamental fue el equipo, fue la unión, que jugaron para él", expresó entre otras frases que encendieron el debate.

La repercusión en redes sociales no tardó en aparecer, con varios insultos para el Loco por sus dichos. Una de las respuestas que más resaltó en Twitter provino de otro experto en el arco, José Luis Chilavert. El paraguayo no soportó los comentarios de Gatti sobre la Pulga y le dedicó un mensaje que no ayudó a apagar el incendio.

"La envidia es el impuesto al éxito. Gatti siempre fue un mediocre arquero que odia a Messi", escribió el ídolo de Vélez en apoyo al astro del campeón del mundo. Luego, Chila concluyó con una contundente afirmación sobre el "10": "Es el Dios del fútbol Mundial". Picante respuesta.