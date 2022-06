Aunque aún no tiene el título habilitante y a que solo pasaron unas semanas desde su anuncio, Carlos Tévez ya es el nuevo entrenador de Rosario Central junto al Chapa Retegui y durante este lunes realizará su primer acción como el entrenador del equipo pese a que asumirá el próximo martes.

Debido a que Rosario Central se encuentra en Buenos Aires para jugar frente a Vélez en el Estadio José Amalfitani, Carlos Tévez tendrá su primer acercamiento con el plantel durante el partido ya que el Apache estará presente en uno de los palcos junto a Retegui para presenciar a sus dirigidos.

Si bien se prevé que Carlitos Tévez no se presentará al grupo en la tarde de este lunes para no desconcentrar al equipo, será la primera posibilidad del ex goleador de ver a sus dirigidos en cancha para comenzar a programar el sistema de juego que utilizará en su primera experiencia en el banco de suplentes.

Vale destacar que, aún sin haber asumido, Tévez y Retegui ya trabajan en la contratación de varios refuerzos entre los que podrían aparecer Marcos Díaz para el arco y Gaston Ávila junto a Marcelo Weigandt para reforzar la defensa del equipo. Jugadores que Carlitos conoce muy bien de su paso por Boca.