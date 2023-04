Con el fin de evitar la quiebra y hasta desaparición de una institución de asocación civil, Independiente se encuentra realizando una colecta popular a cargo del influencer Santiago Maratea para poder cubrir todas las deudas pendientes. Todas ellas vienen siendo una acumulación desde 2018 al presente, con algunas provenientes de 2010 a pesar de que muchas de ellas tuvieron su cobertura cuando el club pasaba el peor de sus momentos.

Saldar todo implicará que el siete veces campeón de la Copa Libertadores pueda sanearse en todo sentido, ya que la no posibilidad de sumar nombres acorde a la institución repercute en el armado de un plantel competitivo para el torneo. Hoy en día el "Rojo" está penúltimo en la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2023, con vistas a pelear por no descender de categoría ante los desmanejos dirigenciales y deportivos.

Entre jugadores, equipos y hasta directores técnicos, la suma total de deudas que posee Independiente alcanza los 22 millones de dólares. Por ese motivo que si la tendencia de un número alto como la indicada el jueves (mas de 450 millones de pesos) se mantiene así entre las próximas semanas, todo podría indicar que el "Rojo" contará con el dinero necesario para cubrir cada una de ellas.

¿Cuál es la primera deuda que Independiente buscará saldar ante la colecta de Santi Maratea?

La lista es realmente grande, pero la prioridad de Independiente es saldar como primera deuda la que posee con el América de México por la compra de Cecilio Domínguez. Esta llega a un total de 5.700.000 de dólares y de la cual, tras acudir a la FIFA, ocasiona la inhibición para poder realizar incorporaciones en el mercado de pases.

Esto no significa que el resto no aparezca entre los objetivos a cubrir, pero el "Rojo" sabe que varias de las siguientes cuentas pendientes a nombrar generan la problemática de no poder reforzar el equipo. Enlistamos el resto: