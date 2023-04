Siendo un hecho histórico en la era de mayores medios de comunicación y las redes sociales, Independiente puso en marcha una colecta nacional, que luego será mundial cuando se permita el ingreso del exterior, que tiene como principal organizador a Santi Maratea, influencer que agigantó su imagen al colaborar en este tipo de hechos con fines de ayuda social.

Los 22.871.087 de dólares en deudas ahogan al "Rojo" y la dificultad por costear los "pagarés" más apresurados ocasionaron una gran crisis a nivel club, donde en el ámbito político tuvo la renuncia de Fabián Doman como presidente tras seis meses de ser elegido por los socios. Ahora, con Néstor Grindetti al mando de forma interina, el cuadro de Avellaneda accedió a un modo histórico de apertura de ingresos.

Santi Maratea fue el ideólogo de una colecta cuyo donativo puede realizarse por Mercado Pago, aplicación que poseen millones de argentinos para facilitar pagos o transferencias monetarias desde el celular y sin necesidad de ir cosntantemente al banco, en la cual Independiente se aferra como también lo hará con un fideicomiso que la dirigencia está terminando de pulir. Sobre este último, el objetivo es hacer lugar a préstamos de capitales externos.

¿Cuánto dura la colecta de Santi Maratea para Independiente?

La colecta de Santi Maratea para Independiente, según palabras del influencer, no tiene una fecha específica de duración. "Me tengo que poner positivo, el arranque viene bien. ¿Cuánto dura la colecta? Lo que dure. El fideicomiso, en cambio, dura seis meses. Si en seis meses no lo conseguimos...", manifestó en la conferencia de prensa de presentación del donativo.

Portando la camiseta de los "Diablos Rojos" en la conferencia de prensa, Maratea despejó todo tipo de dudas en cuanto a una posible malversación de fondos. "(...) El ADN de mis colectas es la transparencia. Quiero que la plata vaya a donde tenga que ir. Las personas pueden chequear los movimientos, la plata no la toco y puedo manejar 20 millones de dólares sin que falte un centavo", expresó.