En el medio de la complicadísima situación que atraviesa Independiente, el influencer Santiago Maratea propuso hacer una de sus habituales colectas para ayudar al club. "¿Están para organizarnos, hacer una colecta de hinchas e intentar ayudar en este momento a uno de los clubes mas importantes de America?", preguntó en sus redes.

"Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo asi como 115 mil socios (que pagan 4mil pesos por mes) Si solo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4 mil pesos) llegas a juntar 20 millones de dólares y pagas toda la deuda, beso", aseguró minutos después.

Néstor Grindetti, presidente del Rojo, fue claro respecto al tema en diálogo con D Sports: "Estamos armando un fideicomiso para ofrecer colocar dinero y que nosotros podamos contar con fondos para ir a México y pagar la deuda que tenemos. Independiente va a estar mejor. No me cabe ninguna duda. No puedo asegurar tiempos".

"Santi Maratea tuvo esta idea de juntar dinero y eso nos va a ayudar. Hay que instrumentarlo, tiene un proceso que lleva tiempo. Marconi está en diálogo con Maratea", confirmó el dirigente, que aclaró: "Es iniciativa de Santiago. No sabía de su existencia, pero es muy exitoso en lo que hace”.