En el fútbol argentino ya transcurrieron tres jornadas, y en cada una de ellas hubo errores arbitrales muy groseros, por lo que desde la Asociación del Fútbol Argentino tomaron la decisión de que, a partir de la octava fecha, incluirán el VAR. Más allá de ello, desde Rosario Central quedaron muy molestos por lo que sucedió en el caída ante Boca, ya que el árbitro Ariel Penel no expulsó a Diego González por el golpe en el rostro a Emmanuel Ojeda.

A partir de la situación que derivó en la expulsión al entrenador Cristian 'Kily' González, quien protestó con suma vehemencia la determinación que tomó la terna arbitral, los directivos del Canalla se expresaron en los medios de comunicación al respecto de lo que harán en el futuro con la no expulsión del mediocampista del Xeneize.

"No vamos a pedir una sanción para el Pulpo González. El árbitro no habrá visto esa jugada que obviamente era de expulsión", manifestó Ricardo Carloni, el vicepresidente del Canalla, en diálogo con ¿Cómo te va?, pero además no pudo dejar de expresar su postura en cuanto al Video Assistant Referee.

"Nos pone muy contentos que el VAR pueda estar en el fútbol argentino. Creo que le va a generar mucha tranquilidad a todos", aseveró Carloni, quien volvió a reiterar la decisión que tomaron con sus pares y que no buscarán una sanción de oficio para el Pulpo González.