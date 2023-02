Di María, el posible regreso a Central y la frase que lo enojó del club: "Si no vuelvo me matan a mí y a ellos”

Después de algunas versiones que salieron desde el club, el mundo entero habló del posible regreso de Ángel Di María a Rosario Central y Fideo rompió el silencio desde Europa al aire de ESPN. Por sorpresa para todos, mostró enojo con Carolina Cristinziano, vicepresidenta del Canalla.

“Entendemos que el momento es ahora. Gonzalo (Belloso, presidente del club) tiene más relación con Ángel, son amigos, inclusive antes de las elecciones nos insistieron junto a su mujer de que nos presentemos, entendemos que es porque quiere volver a Central”, dijo la vice y los hinchas enloquecieron. Aunque a Di María no le gustó nada.

Al aire de ESPN F90, Angelito rompió el silencio y bajó la expectativa: "No me cayeron muy bien las declaraciones de la vicepresidenta de Rosario Central. Ilusionan a la gente al pedo. Si no vuelvo me matan a mi y a ellos". ¡Sin filtro!

Además, se explayó sin ningún filtro: “Salir a decir esas cosas en este momento no era necesario. Hacer estas cosas para fines políticos es al pedo, porque ellos ya están como presidente y vicepresidenta, no era necesario. Más que nada porque ilusionan a la gente y crean un malestar en la gente porque si al fin y al cabo, no vuelvo, al que putean es a mí y también a ellos. Sinceramente es al pedo”.

Igual, no cerró la puerta: "Yo soy el que decido por mi futuro y cuándo es el momento. Todo lo que decidí en mi carrera fue impecable, por eso he logrado y estado en los mejores clubes. Nunca tomé ninguna mala decisión. La de volver a Central la voy a tomar yo en el momento que sienta que es el indicado para volver”.