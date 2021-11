Hace 365 días se conocía la noticia que nadie quería dar y que nadie quería escuchar. Diego Armando Maradona fallecía en su domicilio y ya nada volvería a ser igual. Pero claro está que su legado será eterno, y por eso los argentinos y sus millones de fanáticos alrededor del mundo se lo demuestran día a día de diversas formas.

Diego es de los personajes más retratados artísticamente en la historia de Argentina. Gran cantidad de canciones, películas, series, documentales, y múltiples manifestaciones visuales también.

Basta con recorrer las calles de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores para cruzarse con gigantografías del 10 en todo su esplendor y en las diferentes etapas de su vida. Ya sea en un estadio, como La Boca, La Paternal o Tigre, en Victoria, por citar alguno de la Provincia de Buenos Aires, como en cualquier pared, la figura de Diego emerge en cada rincón de todo el país y también alrededor del planeta.

Por eso, a modo de homenaje, armamos un tour por los murales más impresionantes dedicados a Diego. Pero no sólo lo vamos a armar nosotros, porque vos podés sumar el que más te guste.

CÓMO SUMAR TU MURAL PREFERIDO DE DIEGO EN EL MAPA

Es muy fácil, tenés que entrar a este enlace y una vez en el mapa, escribir la dirección del mural que quieras agregar, ya sea de Buenos Aires, alguna otra provincia del país o el de otro rincón del mundo. Una vez allí, clickeás en la opción "Añadir al Mapa" y ya está, tu mural preferido ya estará sumado al resto.

ALGUNOS DE LOS MURALES QUE SUMAMOS

Saraza y Cachimayo, Parque Chacabuco, Buenos Aires

En el barrio de Parque Chacabuco se puede observar este gran mural lleno de identidad argentina: el Diego con la camiseta, detrás de él una bandera flameando y a un costado, las Malvinas. Del otro un "D10S" escrito enorme con tipografía de los números de camiseta usados en el Mundial de 86. Obra de @nacaruh_.

Freire 761, Colegiales, Buenos Aires

En la puerta de entrada de las canchas de fútbol "La Sede" en Colegiales, se puede apreciar la clásica imagen del Diego en el momento previo de la final del Mundial 1986. ¿Qué más motivación que esa antes de un picadito? Obra de @agustin.tatu y @jota.d

Club Eros, Honduras y Uriarte, Palermo, Buenos Aires

Ahora en un club, en el cruce de dos reconocidas calles de Palermo, se erigen dos murales de Maradona totalmente contrastables. En el primero, un Diego joven y lleno de sueños; el segundo con su sueño cumplido de ser campeón del mundo. Hermoso. Obra de @dariocoronda

Corrales 3565, Villa Soldati, Buenos Aires

El artista @marley_graffitis hizo un hiperrealismo tremendo de una versión de Diego DT, cuando era el entrenador del Seleccionado Argentino. La barba apenas canosa, el pelo con gomina para atrás y el detalle en el cuello del buzo lo denotan. Brillante.

Av. Boyacá y Juan Agustín García, La Paternal, Buenos Aires

En una de las esquinas del estadio que lleva su nombre y que pertenece a Argentinos Juniors, también @marley_graffitis se encargó de retratarlo a Diego en sus últimos años, posando junto a su amigo Sergio Batista, ambos con la camiseta del Bicho de La Paternal. Exhibiendo con orgullo.



Es uno de los tantos murales del 10 que decoran el barrio de La Paternal.

La Pampa 1374, Bajo Belgrano, Buenos Aires

En el Bajo Belgrano, el orgullo es René Houseman. A pesar de haber jugado en Defensores de Belgrano, el Loco es un estandarte del barrio, y allí el equipo que más se identifica es Excursionistas. Y para rendirle el homenaje junto a Diego Maradona, en la puerta de la cancha del conjunto blanco y verde, aparece una gran imagen de ambos con el escudo de Excursio en el medio. Cada uno, en el mural, levanta la Copa del Mundo que ganaron. Obra de @perrettapepe @ba.aerografia @gompa.sinestesia @f.h_pinturas.

Pilcomayo 800, La Boca, Buenos Aires

Obviamente, una del barrio del equipo de sus amores no podía faltar. En la comuna 4, más precisamente en La Boca, aparece un mural hermoso con la frase histórica que Diego dijo en su partido despedida en La Bombonera: "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha". En medio, su cara con la camiseta del Boca campeón del Metro 81, el único título de Maradona con la azul y oro puesta.

Ángel T. de Alvear 1850, Don Torcuato, Prov. de Buenos Aires

Estadio de Tigre, Victoria, Prov. de Buenos Aires A fines de 2020, luego de su fallecimiento, el muralista Sebastián Cener fue el encargado de realizar esta verdadera obra de arte en el Estadio José Dellagiovanna. Brandsen 830, La Boca, Buenos Aires