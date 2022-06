Pese a que el equipo mostró otra cara y pudo haber ganado, Carlos Tevez inició su ciclo como director técnico de Rosario Central con una derrota ante Gimnasia. La caída golpea a un Canalla que no puede perder más puntos y, como si fuera poco, arrancó el sábado con una pésima noticia.

Como todos saben, el Apache borró a algunos jugadores importantes de la alineación inicial, pero también le dio la confianza a otros de experiencia en algunos sectores puntuales. Uno de ellos fue Lucas Gamba, que ayer uso la cinta de capitán y hoy descolocó a todos anunciando que se va del club.

"Quiero comunicar que he tomado la decisión de NO renovar mi contrato con Rosario Central", expresó el delantero en su cuenta de Instagram, confirmando que se irá el próximo 30 de junio, y agregó: "A pesar del ofrecimiento para continuar, luego de pensarlo y meditarlo mucho, tenía que tomar una decisión. Los motivos son personales y me los guardo para mí".

Este anuncio sorprendió hasta al propio Tevez, ya que se decía que estaba todo resuelto para que Gamba continuara en el club. El periodista César Luis Merlo aseguró que "su representante había llegado a un acuerdo con la dirigencia para extender el vínculo hasta diciembre de 2023 e incluso ya estaban cruzando la documentación". ¡Dura baja!