A pesar de las críticas, el exitismo desmedido y el gran fanatismo, el mundo del fútbol tiene un lugar especial para la buena gente. Más allá de ser campeón de la Copa Libertadores y haber estado al frente de la Selección Argentina, Edgardo Bauza es muy querido en el ambiente por su educación y su forma de ser. Es por eso que los rumores de su enfermedad preocuparon a todos y Maxi, su hijo, decidió salir y hablar al respecto.

"Siempre me llegan mil mensajes. Mucha gente se preocupa por la salud de mi viejo y eso también habla bien de él, de como se manejó siempre. De todos los clubes me han llamado", comenzó Maxi Bauza en diálogo con La Cicloneta en Youtube.

El hijo de Bauza habló sobre la enfermedad del Patón

Con idea de aclarar la situación que atraviesa el ex DT de San Lorenzo, su hijo Maxi dijo: "Mi viejo está pasando un momento de salud delicado. Es una enfermedad neurodegenerativa que no es Alzheimer. Se llama demencia temporofrontal. Lo aclaro para que no se digan cosas que no son".

Además, contó: "Lo más importante es que mi viejo está bien. Está con Marisa, su mujer, en Ecuador. Ya se complica trasladarlo y por eso no viene más para acá (Argentina). La última vez fue hace cuatro meses, pero él está muy bien. Está con Nico, mi hermanito, en su casa muy bien cuidado".

Para cerrar, Maxi reconoció a todos los fanáticos que siempre se preocupan: "Quiero agradecerles a todos. Cada vez que se decía algo me llovían mensajes y no solo de los hinchas de San Lorenzo. De todos los clubes me mandaron. Se siente mucho el apoyo y está buenísimo que pase". Además, se emocionó al enterarse que una parte del estadio del Cuervo llevará el nombre de Edgardo Bauza: "Es un orgullo como hijo".