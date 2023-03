Nos encontramos transitando una octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina repleta de grandes partidos, emociones y sorpresas. Sin embargo, a la misma todavía le queda terreno por delante y una función realmente destacada es la que tuvo lugar este lunes con el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario como escenario.

Es que en dicho reducto se encontraron frente a frente Newell's Old Boys y San Lorenzo de Almagro. Sí, un San Lorenzo de Almagro obligado a hacerse con los tres puntos para recuperar la cima de la tabla de posiciones después de lo que fue la victoria por 2-0 de River Plate sobre Sarmiento de Junín y que dejó al Millonario mirando a todos desde arriba.

En ese contexto, el comienzo del encuentro tuvo al equipo comandado estratégicamente por Gabriel Heinze dominando por completo el trámite y contando con varias oportunidades muy claras para abrir el marcador. Sin embargo, la Lepra se encontró con un impenetrable Augusto Batalla, por lo que no logró desnivelar en su mejor momento.

Posteriormente, los de Rubén Darío Insúa fueron ajustando piezas de forma progresiva. Si bien el Ciclón nunca dominó la posesión de la pelota durante dicho período inicial, sí controló de forma más acertada los intentos de Newell's. Como consecuencia de ello, el descanso desembarcó con un rotundo empate sin anotaciones.

De todas formas, cuando transcurrían jugados 32 minutos de la etapa complementaria y el partido había caído en un pozo realmente profundo, Newell's encontraría la merecida ventaja. Es que el paraguayo Jorge Recalde apareció en acción para estampar el 1-0 de los de Heinze y desatar la locura de todos y cada uno de los hinchas locales.

+ 1-0 de Recalde:

A partir de allí, a San Lorenzo no le quedó más remedio que adelantar líneas y tomar mayores riesgos. Sin embargo, el conjunto visitante no tuvo ni lucidez ni claridad para inquietar a un Newell's que no pasó ningún sobresalto. Por ende, el anfitrión se impuso por 1-0 para prenderse arriba, bajar al Ciclón y confirmar a River como puntero del campeonato.