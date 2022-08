La lupa siempre está posada sobre Barracas Central. Y cómo no va a estarlo un club que después de transitar el ascenso por 88 años volvió a la Primera División con Chiqui Tapia en la AFA, su hijo mayor Matías en la presidencia del club y su hijo menor Iván portando la cinta de capitán en la cancha. Con un cambio de reglamento en la B Metropolitana a medio disputar (ascendió siete fechas antes) y con una Primera Nacional ¡suspendida! con 21 fechas ya jugadas y el Barraqueño a cinco puntos del descenso. Hoy, un nuevo capítulo.

Después de llegar a la máxima categoría de nuestro fútbol no sin polémica, desde la AFA decidieron con cierta lógica que el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia no reunía las condiciones para ser considerado en la Primera División. Aunque ojo, sin mejoras y tras 13 fechas, este 18 de agosto en Olavarría y Luna se jugará por primera vez en la historia un duelo de la Liga Profesional. En esta nota te contamos los detalles de una cancha que tiene menos capacidad que la de Excursionistas, Flandria y Sporting de Punta Alta.

Hoy debuta en la Liga el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia: ¿una cancha de Primera División?

Este jueves 18/8, desde las 14:30, Barracas recibirá a Defensa y Justicia y por primera vez en su historia disputará un partido en la máxima categoría en su estadio con capacidad para 4.400 personas. Para tomar dimensión, Sporting de Punta Alta (Liga del Sur) tiene capacidad para 12.000, Liniers de Bahía Blanca (Federal A) posee 11.500 lugares para los espectadores y el Monumental podría albergar casi 15 estadios del Guapo repletos.

Tras varias jornadas en las que hizo de local en Huracán y All Boys, el Camionero será anfitrión en un estadio que no cumple con el reglamento general de la AFA. Es que, según expresa el artículo 84: “En primera división los clubes deberán tener hasta 5.000 ubicaciones para sus socios y hasta 4.000 para sus abonados a plateas”. Además, el mismo que aprobó Chiqui Tapia asegura que debe haber “como mínimo 15.000 ubicaciones para el público que compra boleto de entrada y 1.000 para el que adquiere adicionalmente platea o palco”. ¿Y entonces? ¿Dónde está el agujero negro en el reglamento que hizo posible la habilitación?

El reglamento data del 2011, cuando todavía había visitantes, por lo que desde allí hay supuestos cambios que no están reflejados en ningún lado. ¿Qué dicen desde el Barraqueño? “La seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no nos dejaba llevar ni siquiera 12.500 personas, el aforo permitido en All Boys y apenas nos permitía 5 mil. Para eso, preferimos jugar en nuestra cancha”, le dijeron desde Olavarría y Luna a La Nación.

Así, con el regreso como entrenador de Rodolfo De Paoli, el DT subió a la máxima categoría con el Guapo, el equipo de Chiqui Tapia escribirá otro capítulo polémico en su historia. Y sí, como varios memes que aparecieron en la semana, después de discutir con Matías Tapia, Claudio Tapia aprobó que el equipo de Iván Tapia pueda ser local en el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia. ¡Parece un cuento, pero es el fútbol argentino!