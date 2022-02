El mercado de pases para Independiente fue un verdadero calvario. Las distintas sanciones económicas y deportivas, consecuencia de las deudas que mantiene la institución, le impidieron al Rojo sumar algunos refuerzos y, para colmo, no tuvo la mejor de las suertes en la gran mayoría de las negocaciones que puso en marcha.

El episodio más conocido es el de Elías Gómez. Tras el cese de la inhibición, en Avellaneda hicieron una oferta por el lateral izquierdo y Argentinos Juniors la aceptó, por lo que solo restaba el OK del jugador para confirmar el traspaso. Sin embargo, River se metió en el medio de las negociaciones y convenció al carrilero de sumarse al elenco de Marcelo Gallardo. El Millonario igualó la propuesta de Independiente y Gómez ya se entrena bajo las órdenes del Muñeco.

El futuro de la relación entre el Diablo y La Banda era una completa incógnita debido al escándalo que se produjo por el lateral, pero los rumores se disiparon cuando se concretó el préstamo de Alex Vigo al equipo que comanda Eduardo Domínguez. El ex Colón de Santa Fe se mudó a Avellaneda en búsqueda de los minutos que no tuvo en Núñez y este lunes fue presentado en redes sociales de una manera muy ingeniosa.

Mauro Bajder, reconocido CM de Independiente, volvió a sorprender en Twitter con la publicación de un video plagado de "memes" para hacer oficial la llegada de Vigo al Rojo. La cinta contiene clips de Josep Pedrerol (conductor de El Chiringuito), con su famoso "Tic, tac", la frase de cabecera del periodista Fabrizio Romano, "Here we go!" y la aparición de Osvaldo Laport con una famosa escena de Amor en Custodia. Todos los condimentos para ganarse el reconocimiento de los hinchas de casi todos los clubes del fútbol argentino. ¡Espectacular!

Los recortes utilizados en el video fueron el cóctel perfecto para generar el boom en Twitter, entre los usuarios que más tiempo habitan en la red social del "pajarito azul". Bajder dejó entrar a Bolavip Argentina a la cocina de la comunicación de Independiente y le reveló los detalles del posteo que se hizo viral. "Me interesaban los tres recortes. Sentía que solos tenían poca fuerza y que juntos podían lograr un impacto mayor. Por supuesto que es de nicho y para un público en particular, pero creo que el que consume redes sociales lo entiende y le gusta", explicó el Community Manager del Rojo.

La repercusión de la cinta fue tal, que un miembro de la familia de Bolavip Argentina hizo público su reconocimiento al cerebro de la comunicación en el conjunto de Avellaneda. Juan Pablo Varsky, a través de su cuenta personal @JPVarsky, posteó: "El CM de Independiente es un crack y juega a otra cosa". El mensaje fue conmovedor para Mauro, quien expresó su admiración hacia uno de los periodistas más representativos en América. "Sinceramente me emocionó. Siempre fue un referente y recibir semejante elogio me movilizó un montón. Siento que el Mauro adolescente que lo mencionaba como razón para estudiar periodismo debe estar muy orgulloso", confesó Bajder. Una jornada que seguramente no olvidará. ¡Felicidades!