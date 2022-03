Jugó en Boca y River, pero destruyó al Xeneize: "No podés jugar así"

Se viene el Superclásico y la previa está picante. River y Boca se verán las caras en un duelo que promete ser muy atractivo. Varias viejas glorias de ambos clubes se encargaron de dar su pálpito para este partidazo y, en su gran mayoría, dan como favorito a los de Marcelo Gallardo.

Uno cree que el hecho de haber jugado en ambos equipos puede complicarte a la hora de dar una opinión. Sin embargo, un exfutbolista con pasado en los dos clubes no tuvo pelos en la lengua y habló de todo: criticó a los de Battaglia, elogió al Millonario y pronosticó un triunfo local en Núñez.

Se trata de Carlos Morete, campeón del Metropolitano 1975 con la Banda y del 81 en La Boca. El delantero fue duro con el club de la Ribera en diálogo con Súper Deportivo Radio: "Hace muchísimo que no lo veo a Boca jugar bien. El último equipo de Boca que jugó bien al fútbol fue cuando lo tuvo a Riquelme de 10. El último clásico Boca jugó en 50 metros, no pasó la mitad de cancha. No podés jugar así".

Del otro lado solo hubo flores, ya que el Puma no dudó en ponderar al equipo del Muñeco: "Este River me hace acordar al Barcelona de Cruyff, que era un equipo bárbaro. Tenía grandes figuras, jugaba muy bien al fútbol. A otro equipo que me hace acordar era el Real Madrid de la década del 70', era un equipo que te amasijaba de local y de visitante. Cuando te atacaban parecían que los hacían con 20 jugadores".

"Los equipos que le ganan a River en la cancha de River son los que vienen a atacar y a River no le gusta que lo ataquen. Si Boca ataca se armará un lindo partido. De igual manera, para mí ganará River", pronosticó el exfutbolista de 70 años.