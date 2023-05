Aún falta poco menos de una semana para el esperado Superclásico del próximo domingo entre River y Boca en el Monumental. Sin embargo, como suele suceder en la previa de un duelo de semejante envergadura, la polémica ya empezó a jugar su propio partido.

Y esta vez el que encendió la mecha fue nada menos que Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, quien brindó una entrevista televisiva y, a la hora de hablar de algunos fallos que ocurrieron en el encuentro entre Boca y Racing del pasado sábado, lanzó una frase que no pasó desapercibida.



"De cara a un River - Boca no me voy a poner a opinar a jugadas de ninguno de los dos por respeto a ellos, a sus aficionado y a la mayor contienda futbolística que va a haber dentro de una semana, que es el Superclásico. Opinar de una jugada no es lo que corresponde", esgrimió el ex árbitro en diálogo con TyC Sports.

La cuestión del debate se centraba sobre todo en la fuerte plancha de Valentín Barco que no fue sancionada con tarjeta roja (como hubiera correspondido). En ese caso, el juvenil sensación del Xeneize se hubiera perdido el Superclásico del domingo. Pero Beligoy no quiso opinar al respecto como sí lo hizo en otras oportunidades.

Lógicamente, quienes primero se hicieron eco de estas declaraciones fueron los hinchas de River, quienes alzaron la voz y se indignaron por el silencio de Beligoy ante el polémico fallo del árbitro de Boca-Racing, Andrés Merlos.

"Esto no puede ser real" y "Guardia alta siempre" fueron solo algunos de los cientos de comentarios que inundaron las redes sociales de hinchas de River indignados con el ex árbitro en la previa del Superclásico y mientras se define quién será el juez del duelo del próximo domingo a las 17.30 hs.

"Por suerte tenemos un grupo de árbitros muy fuerte y consolidado a todo nivel, hay pocos planteles en el mundo que tengan seis o siete árbitros en condiciones de dirigir el próximo partido. Mañana recién vamos a decidir cuando lleguen todos los informes. Darío Herrera, Facundo Tello y Yael Falcón Pérez son los candidatos. Hay otros de renombre que no pueden dirigirlos porque lo hicieron hace poco", explicó Beligoy respecto a los candidatos a arbitrar el River-Boca.