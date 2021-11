Rodolfo D'Onofrio contó la intimidad de la charla con Guillermo Barros Schelotto luego de la final de la Copa Libertadores 2018 y sorprendió con una inédita revelación por parte del ex DT de Boca.

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, estuvo sentado en el estudio de TyC Sports para dialogar en exclusiva con los integrantes de Superfútbol. Entre tantos temas futboleros, Marcelo Palacios le consultó acerca de la famosa charla con Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo una vez que finalizó la final de Madrid entre el Millonario y el Xeneize en la Copa Libertadores 2018. El mandatario del club de Núñez comenzó a relatar una historia que pocos sabían.

"Todo comenzó en la final de Mendoza en marzo de 2018 contra Boca", inició D'Onofrio en su narración. "Perdíamos todos los partidos y después le ganamos. En el campo de juego me lo encuentro a Guillermo, lo fui a saludar y le dije: 'Ahora estás triste, pero dentro de unos días vas a salir campeón y esto va a pasar a un recuerdo'. Ellos salieron campeones y le hablé a Marcelo (Gallardo) para pedirle el número de teléfono de Barros Schelotto para felicitarlo por el campeonato", contó el presidente de River a modo de introducción para lo que llegó meses después.

En la final de Madrid de 2018, ambas figuras entablaron un diálogo en el césped del Santiago Bernabéu que quedó para la historia y el propio D'Onofrio se encargó de contar los detalles. "En ese momento, que era duro para él porque había perdido con River en Madrid, me acerqué y le dije: 'Cómo ya lo hablamos alguna vez, todo esto pasa", relató. A continuación, Guillermo Barros Schelotto le hizo una inédita confesión mientras aún era DT del Boca. "En esa charla me adelantó que se iba para los Estados Unidos. Me preguntó qué opinaba y le dije que era un gran paso para su desarrollo profesional y para su familia", reveló.

Menos de una semana después de la final contra River, el "Mellizo" renunció a su cargo como entrenador del Xeneize y todos apuntaban a la definición de Madrid como el principal detonante de su decisión. Sin embargo, siguiendo lo que cuenta D'Onofrio, parece que Guillermo ya tenía la decisión tomada antes del cruce copero contra el Millonario y en febrero de 2019 fue presentado en Los Ángeles Galaxy de la MLS, club que dirigió hasta fines de 2020. Hoy, Barros Schelotto se hizo cargo de la Selección de Paraguay.