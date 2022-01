Sin lugar a dudas, una de las máximas alegrías que tuvo el futbolero argentino en el 2021 fue el día en el que se confirmó la vuelta del público a los estadios. Los hinchas pudieron volver a la cancha a alentar a su equipo luego de muchísimo tiempo y lo hicieron de forma progresiva, empezando por el 50% de aforo hasta llegar al 100%.

Desde el parate de fin de año, la situación sanitaria no mejoró en el mundo. Los casos positivos empezaron a crecer en demasía y a esta altura hablamos de más de 100 mil contagios por día. Por eso reapareció el interrogante: a un mes del regreso del fútbol, ¿vuelven los estadios cerrados?

Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deporte, fue sincero al referirse al tema: "Tenemos tiempo para ver cómo evoluciona. En otros países, Ómicron tiene un pico y después cae rápidamente. Pero es un tema que estamos mirando con muchísima atención. Hoy la idea no es reducirlo, sí monitorearlo".

Por otra parte, existe la posibilidad de que no haya público en los amistosos de verano (participan Boca, San Lorenzo, Talleres, Independiente y dos equipos chilenos). "No lo tenemos decidido, pero lo estamos evaluando. Hoy no es la idea que no haya público, pero hay que ver cómo siguen las próximas semanas", declaró el expresidente de San Lorenzo.