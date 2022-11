Carlos Tevez renunció a su cargo como técnico de Rosario Central. Luego de haber convocado a una conferencia de prensa de manera inesperada, el ex futbolista anunció su salida de la institución solo cinco meses después de haber reemplazado a Leandro Somoza en el banco.

Junto al vicepresidente del club, Ricardo Carloni, el Apache comunicó los motivos que derivaron en su decisión de marcharse del equipo antes de lo previsto. Pese a haber obtenido resultados irregulares, había comenzado a sentar las bases de su idea de juego.

Además, el antiguo delantero de la Selección Argentina consiguió victorias que alimentaron la ilusión de los fanáticos. De hecho, se dio el gusto de derrotar 1-0 a Newell's en la última edición del clásico rosarino, mientras que también logró imponerse 2-1 frente a River en el Monumental.

En este escenario, los hinchas estaban expectantes por observar cómo continuaba el ciclo, que había sido anunciado como un proyecto integral, ya que la idea del entrenador no solo era comandar al plantel profesional, sino también fomentar el desarrollo de las Divisiones Inferiores.

Los motivos por los que Tevez presentó su renuncia en Rosario Central

Uno de los principales motivos del descontento de Tevez fueron las complicaciones para armar el plantel con vistas a la temporada 2023. Esto se debe a que debía aguardar al resultado de las elecciones presenciales del Canalla, que se llevarán a cabo el próximo 18 de diciembre, para comenzar a abordar las cuestiones relaciones con el mercado de pases.

Otra de las razones que habrían derivado en su salida sería la venta de Facundo Buonanotte, la joya del equipo, quien se había consolidado en Primera División bajo la dirección técnica del ex delantero. En las últimas horas, se confirmó de manera oficial la transferencia del juvenil al Brighton de la Premier League.

¿Qué dijo Tevez sobre su salida de Rosario Central?

“Voy a dar un paso al costado. Quiero agradecerle a la gente por bancarme. Fue una relación muy, muy buena. No es conveniente para nadie que yo siga. No quiero ser un obstáculo para nadie", comenzaron las declaraciones de Tevez ante la prensa que asistió a la conferencia.

Luego, brindó una de las razones de su partida. “Como dije desde los primeros días, yo acá no vengo a hacer política. No es un juego justo, porque yo no soy de la casa. Soy director técnico y quería hacer lo mejor para Central. No iba a permitir que se me meta en un juego que no es normal, ni parejo. Yo vine a hacerle el bien a Central”, agregó.

¿Cómo le fue a Tevez como DT de Rosario Central?