No hay dudas que Enzo Copetti es uno de los mejores delanteros de la actualidad en el fútbol argentino. En la vigente Liga Profesional, el ex Atlético Rafaela es uno de los goleadores del campeonato con 7 tantos en 15 partidos disputados. Aunque contando todo su paso aún presente por Racing, el nacido en Chaco acumula 27 goles en 85 cotejos, siendo este un buen promedio para el centroatacante de la Academia.

Durante momentos cuestionado por los hinchas pero actualmente siendo muy querido, Copetti goza de una buena actualidad en el conjunto dirigido por Fernando Gago, algo que despertó el interés desde Europa por él. En concreto, el Cagliari de la Serie B de Italia intentó hacer un acercamiento por su ficha, pero la misma fue rechazada por Racing en las últimas horas.

Sin embargo, otro rumor fue instalado en las últimas horas desde un pariente del delantero, ya que Guido, su tío, manifestó en diálogo con Radio La Red que "el sueño de Enzo es jugar en River" y que no tiene dudas que eso sucederá en algún momento de su carrera. Además, reveló que en sus tiempos en Rafaela, Enzo Francescoli llamó a "La Crema" para llevarse a Copetti, pero que eso no prosperó.

Lógicamente, esto no tardó en viralizarse en el Mundo Racing por la importancia y el cariño que Copetti logró obtener en la Academia, por lo que periodistas allegados al club desmintieron los dichos del tío del delantero. El jornalista Ignacio Raposo, por ejemplo, manifestó: "Pude hablar recién con Enzo Copetti, me acaba de mencionar que no tiene relación con la persona que salió a hablar en La Red, no tiene relación con ese pariente y nunca le dijo nada de lo que declaró. Me aclaró que esta comodo en Racing y que no piensa en irse del club", sentenció.

Además, para ponerle fin a esta rumor, la esposa del propio Copetti, Araceli Bonino, escribió en su cuenta de Twitter: "No se hablan nunca pero para figurar todos están. Que bronca". Despejando algún tipo de dudas, el representante del jugador, Martín Sendoa, confirmó que no existe nada que relacione a Copetti con River. Llamativa situación.