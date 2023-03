El ex entrenador de Rosario Central podría llegar a dirigir a un grande del fútbol argentino.

Luego de su paso por Rosario Central, en donde dirigió la Liga Profesional 2022, en la que disputó 24 partidos, ganando 6, empatando 10 y perdiendo 8, para luego presentar su renuncia debido a una disputa política con los dirigentes en medio de las elecciones, Carlos Tevez podría tener su segunda experiencia como director técnico.

En diálogo con ESPN, el Apache afirmó que debe "armar un proyecto nuevo y esperar un turno", reconociendo que "la Selección para uno que jugó en la Selección es un sueño. Sea la Sub 20 o Sub 17. Si uno entra en ese proyecto, pediría que me dejen preparar algo para presentar", y pronto podría tener nuevo club.

Según informa el medio Doble Amarilla, el entrenador de Independiente, Leandro Stillitano está en la cuerda floja, debido a que el presidente del club Fabián Doman analiza finalizar su contrato, y Tevez asoma como el primer candidato, teniendo ya un aval de un grupo de dirigentes del Rojo, aunque todavía no hay un consenso general.

A pesar de este interés, la realidad es que todavía la dirigencia del Rojo no dio por finalizado el contrato del entrenador Stillitano, quien llegó este año al club, dirigiendo tan solo 6 partidos, de los que ganó 1, empató 4 y perdió 2.