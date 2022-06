"Hace cinco o seis días que no duermo. Soy amigo de Carlos y la relación personal va más allá que lo profesional. Me costó mucho pegar un ojo", comenzó Chapa Retegui en diálogo con TyC Sports y comentó las razones por las que no será Ayudante de Campo de Tevez en Central. "Llegó el ofrecimiento de un club que para mí es uno de los más grandes del mundo, pero yo hoy tengo la responsabilidad de cumplir con mi cargo en la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires", contó. Además, confesó qué le dijo el Apache antes de aceptar.

"En ese equipo de trabajo se respira fútbol. Se respira deporte y nadie del cuerpo técnico duerme desde que salió la oportunidad de dirigir a Rosario Central. La gente del Canalla me llena de elogios y eso me genera un compromiso enorme con ellos", contó el ex entrenador de Las Leonas. Y luego se metió en "una intimidad que Carlos no se animó a contar".

Tras bajarse de Central, Retegui confesó qué le dijo Tevez antes de aceptar: "Yo quiero..."

Con una sonrisa en el rostro, Retegui realizó una confesión que Tevez no sacó a la luz en su presentación: "Recuerdo que Carlos me dijo hace como tres meses 'yo quiero dirigir Central, por la gente y por lo grande que es el club'. Y eso que, por su forma noble de ser, nunca se imaginaría estar en un club que ya tiene DT... Pero era un sueño para él".

Además, el Chapa contó: "En una charla mano a mano me dijo: 'Voy a ser el mejor, me preparé para ser el mejor". Y me convenció. Es una persona que los objetivos los cumple y los pelea. Yo hoy soy parte del proyecto, como dijo él, y lo apoyaré desde lo pueda apoyar, pero debo respetar la responsabilidad que asumí hace menos de cuatro meses con el Gobierno de la Ciudad".