Después de dos derrotas, el Rosario Central de Carlos Tevez conoció la victoria. De local, con su gente y un gran marco, el equipo del Apache logró un sufrido triunfo por la mínima ante Sarmiento de Junín. Y cuando todos esperaban la palabra del DT, él mismo se encargó de suspender la conferencia de prensa. ¿Por qué?

El ex delantero de Boca se hizo cargo del Canalla ante Gimnasia de La Plata, encuentro en el que cayó 1-0 como local, comandó a los suyos en la derrota 2-1 de visitante vs. Aldosivi en Mar del Plata y siempre estuvo dispuesto a hablar al termino del partido (con el Tiburón no lo hizo en protesta por los rosarinos que no fueron acreditados). Fue por ello que llamó la atención que, después de sumar de a tres, no lo haga.

Tras su primer triunfo como DT, Tevez suspendió la conferencia de prensa: el sorpresivo motivo

Aunque suene extraño, Carlos Tevez tomó la decisión de no hablar con la prensa siempre que su equipo gane dentro de la cancha. ¿Cábala? Puede ser, pero también tiene que ver con que en la derrota el entrenador entiende que siempre hay que dar la cara. En la victoria, para él, no hay mucho que hablar fuera del vestuario.

Ahora, Rosario Central ya pone la cabeza en Independiente, su rival del próximo sábado. Claro, luego disputará el clásico rosarino contra Newell's, como local, el 21 de julio. Tevez ya aseguró que "le encantan estos desafíos".