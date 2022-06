Este martes, Rosario Central culminará con la operación para que Carlos Tevez se transforme en el nuevo entrenador del plantel tras la salida de Leandro Somoza, y el ex delantero de Boca, junto a Carlos Retegui, intentarán enderezar el barco de un equipo que viene muy golpeado.

Mucho se habló a lo largo de los últimos días, ya que el Apache no tendría completo el curso de entrenador, y quien disparó ante el ex Manchester United fue el siempre polémico Ricardo Caruso Lombardi: "Para dirigir en Primera División, necesitas tres años de curso. Con un año, podes dirigir jóvenes. Con dos años, Reserva. Tevez, con año y medio de curso, no puede dirigir Central. En AFA van a inventar que hizo un curso online", manifestó. Pero ahora surgió una nueva información al respecto.

En los alrededores del Gigante de Arroyito se movieron con cautela y se notificaron de la situación real del ex delantero. A través de su cuenta de Twitter, el periodista rosarino Guillermo Ferretti confirmó que "tras la presentación del martes como DT de Central, Carlos Tevez estará habilitado para dirigir desde el banco. Completó 2 años de la licencia AFA. Sólo le falta la licencia Pro, para dirigir torneos internacionales, que se adquiere dirigiendo localmente". De esta manera, el Apache podrá estar en el banco de suplentes cuando el Canalla reciba a Gimnasia y Esgrima de La Plata, el próximo viernes 24 de junio.