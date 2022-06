Ya fue oficializado este martes y se confirmó lo que se venía especulando: Carlos Tevez es nuevo entrenador de Rosario Central y esta misma noche fue presentado en conferencia de prensa donde habló de todo: su decisión de ser DT, sus influencias para el estilo de juego que pretende, las ideas de su cuerpo técnico, lo que sintió al ser llamado por el Canalla -quien le dio su primera oportunidad al mando de un equipo- y también hizo hincapié en el mercado de pases.

Mucho se habló en los días previos a su asunción de pedidos que le había hecho a la dirigencia respecto a refuerzos, en los cuales la mayoría eran nombres que el Apache conocía como ex jugador de Boca por haber compartido plantel en el pasado o mismo por estar actualmente en el club de la Ribera.

Jorman Campuzano, Marcelo Weigandt, Gastón Ávila, Marcos Díaz, Wanchope Ábila y más futbolistas fueron los nombres revelados que estaban en la carpeta de Tevez para reforzar el plantel canalla y sobre esto, el flamante entrenador del conjunto rosarino fue contundente: "Todavía no pedí ningún refuerzo", soltó Carlitos. Sin embargo, es sabido de los sondeos por estos jugadores con presente o pasado xeneize. Y en todo esto, también le respondió a los hinchas de Rosario Central por la ilusión que los condena respecto a la posibilidad del regreso de Ángel Di María, quien queda libre en solo días del PSG y no definió su futuro.

Es que si bien el Fideo tiene ofertas del fútbol europeo y manifestó sus ganas de seguir en el viejo continente, a su vez también expresó sus ganas de terminar su carrera en Central: "Hasta el Mundial, uno quiere seguir en Europa, siento que todavía puedo rendir para seguir estando acá. Pasa por mi cabeza volver a jugar a Rosario Central después del Mundial, es algo que siempre dije y que quiero cumplir. Jugué muy poco en Central y no tuve la posibilidad de disfrutar y ni de dar el máximo. Quiero volver y demostrar ahí que soy un referente".

Sobre esto, Tevez no se quedó atrás y se animó a jugársela en conferencia al sentenciar para finalizar su presentación: "No pude hablar con Di María, casi no hablo con mi señora del trabajo que tenga. Ojalá venga, a quién no le gustaría, sobre todo con lo que significa para esta institución. Cuando esté más tranquilo lo llamaré. Sabemos la jerarquía que tiene y nos vendría muy bien para el plantel por la experiencia que le puede dar a los jóvenes". ¿Será que el Apache lo convence de arribar antes? A priori, Carlitos dio sus primeras palabras como DT en el Canalla.