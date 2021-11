Mauro Zárate reapareció ante los medios para dialogar en exclusiva con Líbero, el programa de TyC Sports. El actual jugador del América Mineiro repasó distintos temas, desde su salida de Boca, su presente en el fútbol de Brasil y, por supuesto, la relación que mantiene hoy con los hinchas de Vélez luego de que abandonara el club a mediados de 2018.

Ariel Senosiain le consultó acerca de la posibilidad de que Mauro se reconciliara con el público del Fortín. Sin embargo, el delantero respondió: "No, yo no le puedo pedir al hincha de Vélez que me perdone y que haga como si no pasó nada. Lo único que siempre dije es que volví en un momento en donde nadie quería volver y que jugué gratis para salvar al equipo que me vio nacer".

A pesar de los buenos momentos que pasó en Liniers, Zárate está convencido en que hizo lo correcto. "Todo jugador le gustaría jugar en Boca y en La Bombonera, no me arrepiento de esa decisión. Respeto al hincha de Vélez y entiendo que esté enojado conmigo o que no quiera saber nada de mí", expresó el goleador.

Con dolor, Mauro negó los rumores que lo vincularon nuevamente al Fortín con su posible regreso y cerró con una frase dedicada a los simpatizantes. "¿Volver a Vélez? No, nunca existió; ni de parte mía ni de parte de ellos. Yo quedé dolido con todas las cosas que pasaron, pero prefiero no decir nada. Hice por el club mucho más de lo que haría el 99.9% de los hinchas de Vélez. Que quede en el que lo quiera ver", cerró.