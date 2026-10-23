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Torneo Clausura

Alineaciones de Gimnasia de Mendoza y Platense para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza y Platense se enfrentan este viernes 23 de octubre en el Estadio Víctor Legrotaglie por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Mendoza vs. Platense, Torneo Clausura
Mendoza vs. Platense, Torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza recibe a Platense este viernes 23 de octubre desde las 18:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Víctor Legrotaglie. Gimnasia de Mendoza viene de caer 0-1 ante Vélez y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Platense viene de caer 0-1 ante Lanús y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Gimnasia de Mendoza y Platense

Gimnasia de Mendoza (4-2-3-1): César Rigamonti, Luciano Paredes, Diego Gustavo Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde, Nahuel Barboza, Matías Vargas, Esteban Fernández, Luciano Cingolani, Agustín Módica, Facundo Lencioni. DT: Darío Franco.

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Platense (4-2-3-1): Juan Cozzani, Juan Ignacio Saborido, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva, Iván Gómez, Bautista Merlini, Martín Barrios, Kevin Retamar, Bruno Sepúlveda, Franco Zapiola. DT: Martín Palermo.

Bajas y ausentes de Gimnasia de Mendoza y Platense

Gimnasia de Mendoza:

  • Germán Guiffrey (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Tomás O'Connor (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)
  • Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Platense:

  • Luciano Giménez (luxación de hombro; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Gonzalo Goñi (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Héctor Bobadilla (esguince de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Pablo Ferreira (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Santiago Quirós (lesión de meniscos; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Tomás Nasif (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)

La previa de Gimnasia de Mendoza y Platense: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 23 de octubre
  • Hora: 18:30 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Víctor Legrotaglie
  • Historial: 2 cruces — Gimnasia de Mendoza ganó 0, Platense ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 12/04/2026: Platense 1-1 Gimnasia de Mendoza
  • Próximo partido de Gimnasia de Mendoza: vs. Lanús, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de Platense: vs. Central Córdoba, lunes 2 de noviembre
Redacción Bolavip
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