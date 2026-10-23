Alineaciones de Gimnasia de Mendoza y Platense para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza y Platense se enfrentan este viernes 23 de octubre en el Estadio Víctor Legrotaglie por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Gimnasia de Mendoza recibe a Platense este viernes 23 de octubre desde las 18:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Víctor Legrotaglie. Gimnasia de Mendoza viene de caer 0-1 ante Vélez y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Platense viene de caer 0-1 ante Lanús y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Gimnasia de Mendoza y Platense

Gimnasia de Mendoza (4-2-3-1): César Rigamonti, Luciano Paredes, Diego Gustavo Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde, Nahuel Barboza, Matías Vargas, Esteban Fernández, Luciano Cingolani, Agustín Módica, Facundo Lencioni. DT: Darío Franco.

Platense (4-2-3-1): Juan Cozzani, Juan Ignacio Saborido, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva, Iván Gómez, Bautista Merlini, Martín Barrios, Kevin Retamar, Bruno Sepúlveda, Franco Zapiola. DT: Martín Palermo.

Bajas y ausentes de Gimnasia de Mendoza y Platense

Gimnasia de Mendoza:

Germán Guiffrey (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Tomás O'Connor (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)

Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Platense:

Luciano Giménez (luxación de hombro; vuelve a fines de octubre de 2026)

Gonzalo Goñi (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Héctor Bobadilla (esguince de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)

Pablo Ferreira (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Santiago Quirós (lesión de meniscos; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Tomás Nasif (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)

La previa de Gimnasia de Mendoza y Platense: todo lo que hay que saber

Día: viernes 23 de octubre

viernes 23 de octubre Hora: 18:30 (hora de Argentina)

18:30 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Víctor Legrotaglie

Estadio Víctor Legrotaglie Historial: 2 cruces — Gimnasia de Mendoza ganó 0, Platense ganó 1 y empataron 1

2 cruces — Gimnasia de Mendoza ganó 0, Platense ganó 1 y empataron 1 Último antecedente: 12/04/2026: Platense 1-1 Gimnasia de Mendoza

12/04/2026: Platense 1-1 Gimnasia de Mendoza Próximo partido de Gimnasia de Mendoza: vs. Lanús, domingo 1 de noviembre

vs. Lanús, domingo 1 de noviembre Próximo partido de Platense: vs. Central Córdoba, lunes 2 de noviembre