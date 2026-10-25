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Torneo Clausura

Alineaciones de Independiente y Boca por el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

En Avellaneda, el Rojo recibe al Xeneize en un encuentro clave por el Grupo A.

Independiente y Boca se enfrentan en Avellaneda.
© Independiente/GettyIndependiente y Boca se enfrentan en Avellaneda.

En el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura, Independiente y Boca se enfrentan en un duelo clave, ya que ambos llegan necesitados de una victoria para seguir acercándose a cumplir con sus respectivos objetivos.

El Rojo, que viene de empatar en el clásico contra Racing, llega en la octava posición, por lo que necesita sumar de a tres no solo para seguir dentro de los que se meten en octavos de final, sino que también para acercarse a zona de copas en la tabla anual. Para este duelo, Jadson Viera realizará un cambio con el ingreso de Matías Abaldo por Luciano Cabral.

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Boca, por su parte, viene en alza tras eliminar a Vasco da Gama y meterse en la final de la Copa Conmebol Sudamericana. Para visitar a Independiente, Arruabarrena mete mano en el equipo y le da descanso a distintos jugadores, como Lautaro Blanco, Leandro Paredes o Leonel Flores.

Las formaciones de Independiente y Boca por el Torneo Clausura

  • Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Matías Abaldo y Ezequiel Ávila.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacibar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

El equipo arbitral de este partido

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
  • Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Diego Romero
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La tabla de posiciones del Torneo Clausura

Datos clave

  • Independiente vs Boca Juniors juegan por la fecha 14 del Torneo Clausura.
  • Jadson Viera y Arruabarrena definieron cambios y rotaciones en sus equipos titulares.
  • Nazareno Arasa será el árbitro principal asistido por Adrián Franklin en VAR.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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