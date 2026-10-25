Alineaciones de Independiente y Boca por el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

En el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura, Independiente y Boca se enfrentan en un duelo clave, ya que ambos llegan necesitados de una victoria para seguir acercándose a cumplir con sus respectivos objetivos.

El Rojo, que viene de empatar en el clásico contra Racing, llega en la octava posición, por lo que necesita sumar de a tres no solo para seguir dentro de los que se meten en octavos de final, sino que también para acercarse a zona de copas en la tabla anual. Para este duelo, Jadson Viera realizará un cambio con el ingreso de Matías Abaldo por Luciano Cabral.

Boca, por su parte, viene en alza tras eliminar a Vasco da Gama y meterse en la final de la Copa Conmebol Sudamericana. Para visitar a Independiente, Arruabarrena mete mano en el equipo y le da descanso a distintos jugadores, como Lautaro Blanco, Leandro Paredes o Leonel Flores.

Las formaciones de Independiente y Boca por el Torneo Clausura

Independiente : Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Matías Abaldo y Ezequiel Ávila.

: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Matías Abaldo y Ezequiel Ávila. Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacibar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

El equipo arbitral de este partido

Árbitro : Nazareno Arasa

: Nazareno Arasa Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Gabriel Chade Árbitro asistente 2 : Adrián Delbarba

: Adrián Delbarba Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Gastón Monsón Brizuela VAR : Adrián Franklin

: Adrián Franklin AVAR: Diego Romero

La tabla de posiciones del Torneo Clausura

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