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Torneo Clausura

Así está la tabla anual y los cruces de playoffs en plena fecha 14 del Clausura

Una jornada intensa en este sábado 24 de octubre, donde cuatro partidos modificarán todas las tablas.

Así está la tabla anual y los cruces de playoffs en plena fecha 14 del Clausura
© LanúsAsí está la tabla anual y los cruces de playoffs en plena fecha 14 del Clausura

Una vez que finalicen los partidos de este sábado, se habrán disputado 7 de los 15 compromisos de esta fecha 14 del Torneo Clausura. A las victorias de Platense, Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán del viernes, este 24 de octubre se sumarán cuatro compromisos más.

Uno de ellos ya tuvo su fin en el Florencio Sola de la zona sur de Buenos Aires, en lo que fue el empate entre Banfield y Lanús por 1 a 1. Para las tablas, a ninguno de los dos equipos le servía el empate, ya que el Taladro podría confirmar su eliminación de los playoffs con esta paridad. El Granate, si bien marcha tercero en su zona, podría caer hasta el quinto lugar esta fecha si Defensa y Vélez ganan sus partidos.

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Desde las 17 horas, justamente Defensa visitará a Talleres en Córdoba, para luego, a las 19:15, darle lugar a San Lorenzo y Newell’s en el Bajo Flores. La jornada de sábado la cerrarán Rosario Central y Huracán en Arroyito, partido que puede dejar al Canalla como líder parcial de la tabla anual. Así están las cosas hasta el momento.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
Belgrano (4°B) – Vélez (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Lanús (3°A) – River (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Defensa y Justicia (4°A) – Sarmiento (5°B)

Boca (2°A) – Barracas Central (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Rosario Central – 53 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Vélez Sarsfield – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. River Plate – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  10. Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Estudiantes LP – 45 puntos
  12. Independiente – 43 puntos
  13. Defensa y Justicia – 43 puntos
  14. Huracán – 41 puntos
  15. Barracas Central – 40 puntos
  16. Sarmiento – 40 puntos
  17. San Lorenzo – 39 puntos
  18. Gimnasia (M) – 39 puntos
  19. Unión – 35 puntos
  20. Talleres – 35 puntos
  21. Newell’s – 35 puntos
  22. Tigre – 33 puntos
  23. Racing – 33 puntos
  24. Banfield – 32 puntos
  25. Atlético Tucumán – 31 puntos
  26. Platense – 30 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 23 puntos
  29. Aldosivi – 16 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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