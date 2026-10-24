Así está la tabla anual y los cruces de playoffs en plena fecha 14 del Clausura

Una vez que finalicen los partidos de este sábado, se habrán disputado 7 de los 15 compromisos de esta fecha 14 del Torneo Clausura. A las victorias de Platense, Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán del viernes, este 24 de octubre se sumarán cuatro compromisos más.

Uno de ellos ya tuvo su fin en el Florencio Sola de la zona sur de Buenos Aires, en lo que fue el empate entre Banfield y Lanús por 1 a 1. Para las tablas, a ninguno de los dos equipos le servía el empate, ya que el Taladro podría confirmar su eliminación de los playoffs con esta paridad. El Granate, si bien marcha tercero en su zona, podría caer hasta el quinto lugar esta fecha si Defensa y Vélez ganan sus partidos.

Desde las 17 horas, justamente Defensa visitará a Talleres en Córdoba, para luego, a las 19:15, darle lugar a San Lorenzo y Newell’s en el Bajo Flores. La jornada de sábado la cerrarán Rosario Central y Huracán en Arroyito, partido que puede dejar al Canalla como líder parcial de la tabla anual. Así están las cosas hasta el momento.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

Belgrano (4°B) – Vélez (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)

Lanús (3°A) – River (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)

Defensa y Justicia (4°A) – Sarmiento (5°B)

Boca (2°A) – Barracas Central (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 53 puntos – COPA LIBERTADORES Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 45 puntos Independiente – 43 puntos Defensa y Justicia – 43 puntos Huracán – 41 puntos Barracas Central – 40 puntos Sarmiento – 40 puntos San Lorenzo – 39 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos Unión – 35 puntos Talleres – 35 puntos Newell’s – 35 puntos Tigre – 33 puntos Racing – 33 puntos Banfield – 32 puntos Atlético Tucumán – 31 puntos Platense – 30 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026