Alineaciones de Platense y Lanús para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Platense recibe a Lanús este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López. Platense viene de empatar 1-1 con Argentinos Juniors y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Lanús viene de ganarle 2-0 a Vélez y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Platense y Lanús
Platense (4-2-3-1): Juan Cozzani, Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva, Franco Maximiliano Amarfil, Bautista Merlini, Martín Barrios, Guido Mainero, Bruno Sepúlveda, Kevin Retamar. DT: Martín Palermo.
Lanús (4-2-3-1): Nahuel Hernan Losada, Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Julián Marcich, Agustín Medina, Marcelino Moreno, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Allan Wlk, Lucas Besozzi. DT: Mauricio Pellegrino.
Bajas y ausentes de Platense y Lanús
Platense:
- Pablo Ferreira (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Ignacio Vázquez (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Héctor Bobadilla (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Gonzalo Goñi (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Luciano Giménez (luxación de hombro; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Santiago Quirós (lesión de meniscos; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Tomás Nasif (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
- Celías Ingenthron (expulsión)
Lanús:
- Luciano Romero (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
La previa de Platense y Lanús: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Ciudad de Vicente López
- Historial: 9 cruces — Platense ganó 1, Lanús ganó 3 y empataron 5
- Último antecedente: 01/04/2026: Lanús 0-0 Platense
- Próximo partido de Platense: vs. Gimnasia de Mendoza, viernes 23 de octubre
- Próximo partido de Lanús: vs. Banfield, sábado 24 de octubre