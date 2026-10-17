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Torneo Clausura

Alineaciones de Platense y Lanús para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Platense y Lanús se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Ciudad de Vicente López por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Platense vs. Lanus, Torneo Clausura
Platense vs. Lanus, Torneo Clausura

Platense recibe a Lanús este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López. Platense viene de empatar 1-1 con Argentinos Juniors y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Lanús viene de ganarle 2-0 a Vélez y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Platense y Lanús

Platense (4-2-3-1): Juan Cozzani, Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva, Franco Maximiliano Amarfil, Bautista Merlini, Martín Barrios, Guido Mainero, Bruno Sepúlveda, Kevin Retamar. DT: Martín Palermo.

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Lanús (4-2-3-1): Nahuel Hernan Losada, Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Julián Marcich, Agustín Medina, Marcelino Moreno, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Allan Wlk, Lucas Besozzi. DT: Mauricio Pellegrino.

Bajas y ausentes de Platense y Lanús

Platense:

  • Pablo Ferreira (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Ignacio Vázquez (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Héctor Bobadilla (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Gonzalo Goñi (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Luciano Giménez (luxación de hombro; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Santiago Quirós (lesión de meniscos; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Tomás Nasif (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
  • Celías Ingenthron (expulsión)

Lanús:

  • Luciano Romero (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)

La previa de Platense y Lanús: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Ciudad de Vicente López
  • Historial: 9 cruces — Platense ganó 1, Lanús ganó 3 y empataron 5
  • Último antecedente: 01/04/2026: Lanús 0-0 Platense
  • Próximo partido de Platense: vs. Gimnasia de Mendoza, viernes 23 de octubre
  • Próximo partido de Lanús: vs. Banfield, sábado 24 de octubre
Redacción Bolavip
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