Allanaron la sede de San Lorenzo: todos los detalles

Este lunes 5 de octubre, el establecimiento ubicado en Avenida La Plata 1700 tuvo un sorpresivo allanamiento.

Este lunes, San Lorenzo volvió a ser noticia por un contexto adverso. No conforme con lo deportivo, también transita una crisis institucional y económica. En ese sentido, hubo un allanamiento en la Sede de manera sorpresiva, que acaparó la atención de todos. Dicha actividad ocurrió en el establecimiento ubicado sobre Avenida La Plata al 1700.

Los hinchas de San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. (Getty Images)

Este acontecimiento inesperado corresponde a la causa Sur Finanzas, en la que están implicados más equipos del país. Vale resaltar que durante la etapa de Marcelo Moretti ocurrieron los hechos que investiga la Justicia hasta estos días. En aquel entonces, se adelantaba dinero para saldar deudas, pero eran cifras que en realidad debían cobrarse en el futuro.

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El delicado presente económico de San Lorenzo

Tal como lo informó oficialmente, San Lorenzo tiene un pasivo de 67.883.991,05 dólares, lo que representa una cifra sustancial y enorme para cualquier entidad deportiva del fútbol argentino. Para entender aún más lo que significa, equivale a 98.771.206.976,64 pesos. Eso sí, hay que destacar que todos los meses continúa perdiendo dinero por el déficit.

Un dato importante a tener en cuenta es que el Ciclón afronta 96 causas judiciales entre futbolistas y directores técnicos que pasaron por la institución a lo largo de los últimos años y no percibieron sus salarios como corresponde. Además, mantiene 61 contratos profesionales y 30 vencen en diciembre, lo que significa que se irían libres, o sea, gratis.