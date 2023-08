Almendra volvió a hablar de Boca antes de la serie de Copa Libertadores: "No me corresponde..."

Previo a lo que será el duelo entre Racing y Boca por los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, que tendrá el próximo miércoles el partido de ida en La Bombonera, ambos equipos deberán disputar el encuentro correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Liga.

Quien jugará primero, es la Academia, que visitará a Unión en Santa Fe, y una vez finalizado este duelo, el Xeneize hará lo propio recibiendo a Platense en su estadio, a pesar del allanamiento que sufrió ayer por parte de la Fiscalía de Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires.

En la previa de este partido, habló por primera vez como jugador de Racing Agustín Almendra, quien tendrá su debut contra el Tatengue, y allí palpitó lo que será la serie internacional contra su ex equipo, así como también explicó sus sensaciones de un nuevo desafío.

“Si es especial porque yo estuve ahí, pero bueno, hoy estoy pensando en el partido de hoy y creo que no me corresponde hablar de Boca porque soy jugador de Racing”, explicó siendo respetuoso para con su ex equipo, del que se fue con cierta polémica, tras no renovar su contrato.

¿Cuánto le costó a Racing el pase de Agustín Almendra?

Racing no tuvo que desembolsar dinero alguno por el pase de Agustín Almendra, ya que llegó en condición de futbolista libre tras que se venciera su contrato en Boca.

¿Cuándo fue la última vez que Agustín Almendra jugó un partido oficial?

Agustín Almendra no disputa un partido oficial desde el 20 de febrero del 2022, donde formó parte del triunfo de Boca sobre Rosario Central.