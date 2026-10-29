Aprobado por el Comité de AFA: así será el nuevo torneo de Primera División a partir de 2027

Este jueves se dio la reunión de Comité Ejecutivo en Puerto Madero y quedó establecido de manera definitiva el nuevo formato del fútbol argentino.

Luego de algunos idas y vueltas, finalmente se confirmó cómo se jugará el campeonato local de Primera División en 2027. Como viene siendo costumbre ultimamente, de un año al otro cambiará el formato de manera contundente. Esto ya fue aprobado por el Comité Ejecutivo de AFA, quien se reunió este jueves en Puerto Madero.

Para empezar, cabe destacar que se erradicarán las dos zonas y se disputará un torneo todos contra todos, con la diferencia de que se jugarán 30 fechas para que haya enfrentamientos entre todos los equipos y se repetirán los clásicos, con el objetivo de que se jueguen en ambas canchas.

Así las cosas, otro cambio importante en el calendario es que se jugarán dos fechas menos que en la actualidad, algo fundamental para los promedios del año próximo.

Algo llamativo es que se interrumpirá el certamen tras la fecha 15 para que se jueguen los playoffs para definir al campeón del Torneo Apertura y así conocer al primer campeón de la temporada cerca de mitad de año, donde clasifican los primeros 16 de la tabla (unificada, ya no hay más dos zonas).

Luego del receso de invierno, se reanuda el certamen y después de la fecha 30 habrá playoffs para el Torneo Clausura. Tanto las semifinales como la final de Apertura y Clausura se jugarán en cancha neutral.

A su vez, se mantendrá al campeón de la Tabla Anual, pero ahora sí enfrentará a todos los equipos de la misma categoría y no como ocurre en el presente en el que solo se mide con poco más de la mitad, mismo caso que en la lucha por descender y por clasificar a la Copa Libertadores y/o Sudamericana. Este nuevo certamen comenzará el fin de semana del 24 de enero del 2027.

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El trofeo del Fútbol Argentino.

Los 27 clubes que tiene asegurado su lugar en Primera División el año próximo

Boca River Independiente Racing San Lorenzo Vélez Sarsfield Estudiantes de La Plata Gimnasia de La Plata Rosario Central Newell’s Argentinos Juniors Platense Independiente Rivadavia Gimnasia (M) Atlético Tucumán Central Córdoba Barracas Central Talleres Belgrano Instituto Tigre Lanús Banfield Defensa Huracán Sarmiento Unión

*Restan definirse los dos equipos que ascenderán de la Primera Nacional y qué equipo no desciende entre Deportivo Riestra o Aldosivi.

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Uno por uno, todos los títulos del fútbol argentino