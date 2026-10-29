River votó en contra del nuevo formato del fútbol argentino para el 2027

En la reunión de AFA para determinar la forma de juego de la próxima temporada, el Millonario mostró su postura.

En la reunión del Comité Ejecutivo de AFA realizada en Puerto Madero, los clubes presentes votaron por el nuevo formato de juego para la temporada 2027, que traía cambios en la organización de los torneos con respecto a cómo se desarrolló en este año.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, River marcó su postura en esta reunión y votó en contra de cambiar el formato de juego del fútbol argentino, que desde el 2025 se juega con Apertura y Clausura más tabla anual.

Dentro de la reunión, desde la representación del elenco de Núñez pidieron la palabra para votar en contra de este proyecto. Además, pidieron por una mayor cantidad de descensos, pero la idea no tuvo votos por parte del resto de los delegados.

De esta manera, la intención del Millonario, tal como la manifestó semanas atrás tras una junta dirigencial con Estudiantes de La Plata, es la de cambiar el fútbol argentino para que poco a poco la Liga Profesional vuelva a contar con 20 equipos.

El formato propuesto por AFA para la temporada 2027

En principio, todo indica que habría 30 fechas para que haya enfrentamientos entre todos los equipos y se repetirían los clásicos, con el objetivo de que se jueguen en ambas canchas. Lo que resta ajustar es que serían dos jornadas menos que en la actualidad y eso repercute directamente en la lucha por el descenso a través de los promedios.

Además, se interrumpe tras la fecha 15 se jugarán playoffs para definir el Torneo Apertura y así conocer al primer campeón de la temporada cerca de mitad de año, donde clasifican los primeros 16 de la tabla (unificada, ya no hay más dos zonas). Luego del receso de invierno, se reanuda el certamen y después de la fecha 30 hay playoffs para el Torneo Clausura.

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A su vez, se mantendría el campeón de la Tabla Anual, pero ahora sí enfrentaría a todos los equipos de la misma categoría y no como ocurre en el presente en el que solo se mide con poco más de la mitad, mismo caso que en la lucha por descender y por clasificar a la Copa Libertadores y/o Sudamericana, lo que eliminaría dicha competencia dispareja.

Uno por uno, todos los títulos del fútbol argentino

Torneo Apertura

Torneo Clausura

Tabla Anual

Copa Argentina

Supercopa Argentina

Trofeo de Campeones

Supercopa Internacional

Recopa de Campeones

Datos clave

River votó en contra de cambiar el formato de juego del fútbol argentino para 2027 .

votó en contra de cambiar el formato de juego del fútbol argentino para . El Comité Ejecutivo de AFA se reunió en Puerto Madero para definir el nuevo torneo.

se reunió en para definir el nuevo torneo. El nuevo formato propuesto incluye 30 fechas con playoffs tras la fecha 15 y 30.