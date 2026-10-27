Argentinos alcanzó a Boca: así quedaron la Tabla Anual y los cruces de octavos de final al cierre de la Fecha 14

De cara a su gente, el Bicho de Nico Diez se quedó con un enorme triunfo por 1-0 para confirmar su muy buen presente y alertar a sus competidores.

La Fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina ya forma parte de la historia y de las estadísticas. Es que, este martes, en el Estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal, la misma encontró su punto final con el duelo entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza.

No es un detalle menor que el Bicho llegó a este cotejo con la chance de igualar la línea de Rosario Central en la cima de su grupo y también la posición de Boca en lo más alto de la Tabla Anual. Paralelamente, los de Alfredo Berti arribaron con la misión de meterse en zona de clasificación a octavos de final y de ponerse a uno del Xeneize en la acumulada.

En ese contexto, la paridad y el equilibrio reinaron durante prácticamente toda la primera parte. Más allá de que Independiente Rivadavia arrancó mejor y tuvo las mejores situaciones en el inicio del período inicial, los comandados estratégicamente por Nicolás Diez reaccionaron y también contaron con lo suyo. Así, el descanso llegó sin goles.

Posteriormente, ya en la etapa complementaria, llegaría la anhelada apertura del marcador. Sebastián Prieto, lateral izquierdo de Argentinos, sacó un sorpresivo remate de media distancia que encontró una muy floja resistencia de Nicolás Bolcato, arquero de Independiente Rivadavia, para estampar el 1-0 y desatar la locura de los hinchas locales.

Después de ello, Independiente Rivadavia se volcó totalmente al ataque con el objetivo de rescatar por lo menos un empate de su visita a La Paternal. Pero el marcador no volvió a moverse y Argentinos no solamente alcanzó a Rosario Central en el marco de su zona del Torneo Clausura: además, hizo lo propio con Boca en la Tabla Anual.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)

Boca (3°A) – Barracas Central (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)

Defensa (4°A) – Belgrano (5°B)

Vélez (2°A) – Sarmiento (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA Defensa – 46 puntos Estudiantes LP – 45 puntos Independiente – 43 puntos Barracas Central – 43 puntos Huracán – 41 puntos San Lorenzo – 40 puntos Sarmiento – 40 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos Unión – 38 puntos Newell’s – 36 puntos Talleres – 35 puntos Tigre – 33 puntos Racing – 33 puntos Banfield – 32 puntos Atlético Tucumán – 31 puntos Platense – 30 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 19 puntos Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

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Las posiciones del Torneo Clausura