¿Arrepentido? Le dijo que no a Boca para jugar en Newell's

Dicen que en el fútbol, las grandes oportunidades pasan una sola vez en la vida. Si se trata de llegar a un gigante como Boca, que junto a River son los dos clubes a los que aspira cualquier pibe que empieza a jugar a la pelota en Argentina, esa oportunidad ni siquiera se presenta en la amplia mayoría de los casos.

Sí la tuvo Brian Sarmiento, quien a sus 33 años milita en la la Primera B Metropolitana, tercera categoría del fútbol de AFA, defendiendo la camiseta de San Miguel. Pero el enganche que pasó varios años en el fútbol español decidió dejarla pasar.

Fue después de tener grandes actuaciones en Banfield, para la temporada 2017-2018 que finalmente lo encontró defendiendo la camiseta de Newell’s y perdiendo mucho de ese gran nivel que había tenido en El Taladro. “Cuando yo voy a Newell’s, me había llegado la posibilidad de ir a Boca y al Tenerife”, recordó en diálogo con ESPN F12.

“Yo hablé con los dirigentes de Newell’s y se habían ido todos. Yo estaba en modo súper héroe. Iba a Tinelli, a Susana. Iba a un bar y venían las mejores. Iba al partido, metía diez caños, tres habilitaciones y tres goles. Pensé que podía con todo y dije me voy a Newll’s aunque se vayan todos, total armamos un buen grupo y vamos para adelante. ¡Mentira!“, continuó relatando.

Y explicó que la realidad que le tocó vivir fue muy diferente a la que imaginó: “Cuando veo lo que era Newell’s ya pensé bueno, vamos de a poco. Porque el primer campeonato no nos fue bien. Al final me fui cobrando dos pesos, cuando pasaba por la puerta del predio los utileros, los chicos de seguridad, los de mantenimiento hacía cuatro meses que no cobraban”.