Así quedaron la Tabla Anual y los cruces del Torneo Clausura tras el triunfo de Gimnasia

Este viernes hubo 3 partidos que modificaron todo, a falta de solo dos fechas para que se definan todas las clasificaciones.

Luego del primer día de los partidos de la fecha 14, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este viernes 23 de octubre.

Por la tarde, Gimnasia y Esgrima de La Plata venció 2-0 a Sarmiento, se convirtió en el nuevo puntero de la Zona B y se acercó a los puestos de Copa Libertadores. A su vez, Platense le ganó 2-1 a Gimnasia de Mendoza y mantiene la ilusión de clasificar a octavos de final. Por último, Atlético Tucumán se impuso 1-0 ante Tigre en Victoria.

Juan Gauto, autor de un gol de Platense.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

Belgrano (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)

Defensa y Justicia (3°A) – River (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)

Vélez (4°A) – Sarmiento (5°B)

Boca (2°A) – Barracas Central (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 53 puntos – COPA LIBERTADORES Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Lanús – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 45 puntos Independiente – 43 puntos Defensa y Justicia – 43 puntos Huracán – 41 puntos Barracas Central – 40 puntos Sarmiento – 40 puntos San Lorenzo – 39 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos Unión – 35 puntos Talleres – 35 puntos Newell’s – 35 puntos Tigre – 33 puntos Racing – 33 puntos Atlético Tucumán – 31 puntos Banfield – 31 puntos Platense – 30 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026