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Torneo Clausura

Así quedaron la Tabla Anual y los cruces del Torneo Clausura tras el triunfo de Gimnasia

Este viernes hubo 3 partidos que modificaron todo, a falta de solo dos fechas para que se definan todas las clasificaciones.

Nacho Fernández, capitán y figura de Gimnasia y Esgrima de La Plata.
© @GimnasiaOficialNacho Fernández, capitán y figura de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Luego del primer día de los partidos de la fecha 14, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este viernes 23 de octubre.

Por la tarde, Gimnasia y Esgrima de La Plata venció 2-0 a Sarmiento, se convirtió en el nuevo puntero de la Zona B y se acercó a los puestos de Copa Libertadores. A su vez, Platense le ganó 2-1 a Gimnasia de Mendoza y mantiene la ilusión de clasificar a octavos de final. Por último, Atlético Tucumán se impuso 1-0 ante Tigre en Victoria.

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Juan Gauto, autor de un gol de Platense.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
Belgrano (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Defensa y Justicia (3°A) – River (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Vélez (4°A) – Sarmiento (5°B)

Boca (2°A) – Barracas Central (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Rosario Central – 53 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Vélez Sarsfield – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. River Plate – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  10. Lanús – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Estudiantes LP – 45 puntos
  12. Independiente – 43 puntos
  13. Defensa y Justicia – 43 puntos
  14. Huracán – 41 puntos
  15. Barracas Central – 40 puntos
  16. Sarmiento – 40 puntos
  17. San Lorenzo – 39 puntos
  18. Gimnasia (M) – 39 puntos
  19. Unión – 35 puntos
  20. Talleres – 35 puntos
  21. Newell’s – 35 puntos
  22. Tigre – 33 puntos
  23. Racing – 33 puntos
  24. Atlético Tucumán – 31 puntos
  25. Banfield – 31 puntos
  26. Platense – 30 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 23 puntos
  29. Aldosivi – 16 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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