Así quedaron la Tabla Anual y los cruces del Torneo Clausura tras el triunfo de Gimnasia

Luego del primer día de los partidos de la fecha 14, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este viernes 23 de octubre.
Por la tarde, Gimnasia y Esgrima de La Plata venció 2-0 a Sarmiento, se convirtió en el nuevo puntero de la Zona B y se acercó a los puestos de Copa Libertadores. A su vez, Platense le ganó 2-1 a Gimnasia de Mendoza y mantiene la ilusión de clasificar a octavos de final. Por último, Atlético Tucumán se impuso 1-0 ante Tigre en Victoria.
Así está la llave de playoffs hasta el momento
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
Belgrano (4°B) – Lanús (5°A)
Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Defensa y Justicia (3°A) – River (6°B)
Lado derecho de la llave
Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Vélez (4°A) – Sarmiento (5°B)
Boca (2°A) – Barracas Central (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)
La Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 53 puntos – COPA LIBERTADORES
- Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Lanús – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes LP – 45 puntos
- Independiente – 43 puntos
- Defensa y Justicia – 43 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Barracas Central – 40 puntos
- Sarmiento – 40 puntos
- San Lorenzo – 39 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- Unión – 35 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Newell’s – 35 puntos
- Tigre – 33 puntos
- Racing – 33 puntos
- Atlético Tucumán – 31 puntos
- Banfield – 31 puntos
- Platense – 30 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 23 puntos
- Aldosivi – 16 puntos
- Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ