El combinado salteño sorprendió en Caballito y quedan 8 equipos en carrera para el segundo ascenso.

La pelea por el ascenso continúa al rojo vivo en la Primera Nacional. Este domingo Godoy Cruz se consagró campeón de la categoría y firmó su regreso a la Primera División del fútbol argentino. En paralelo, se completaron los partidos de octavos de final del reducido, aunque con un asterisco.

Es que el duelo entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú fue suspendido a minutos del final cuando los de Chubut ganaban por 3-1. Hay un reclamo del combinado mendocino que denuncia que una bomba de estruendo aturdió a su arquero Nahuel Galardi.

Lo cierto es que, por el momento Madryn es el clasificado a cuartos de final hasta que no se manifieste el Tribunal de Disciplina. Así, ya estarían definidos los 8 clasificados a la siguiente ronda, incluyendo a Tristán Suárez, que cayó ante el Tomba y podrá seguir peleando por el ascenso.

En los partidos de este domingo, Morón empató por 1-1 ante Colegiales y avanzó a cuartos por la ventaja deportiva de haber finalizado la etapa regular mejor posicionado. Por la noche, Gimnasia y Tiro sorprendió de arranque a Ferro y lo dejó sin chances del sueño.

Cómo está el cuadro de cuartos de final del reducido de la Primera Nacional

Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro

Atlanta vs. Ciudad de Bolívar

Morón vs. Colón

Deportivo Madryn* vs. Gimnasia de Jujuy

*Esperando la resolución del Tribunal de Disciplina

Los 29 clubes que tienen asegurado su lugar en Primera División 2027

Boca River Independiente Racing San Lorenzo Vélez Sarsfield Estudiantes de La Plata Gimnasia de La Plata Rosario Central Newell’s Argentinos Juniors Platense Independiente Rivadavia Gimnasia (M) Atlético Tucumán Central Córdoba Barracas Central Talleres Belgrano Instituto Tigre Lanús Banfield Defensa Huracán Sarmiento Unión Deportivo Riestra Godoy Cruz

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*Restan definirse los playoffs de la Primera Nacional, que dará lugar al último ascendido.

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