Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
PRIMERA NACIONAL

Así quedó el cuadro del reducido de la Primera Nacional tras los partidos de octavos de final

El combinado salteño sorprendió en Caballito y quedan 8 equipos en carrera para el segundo ascenso.

Gimnasia y Tiro eliminó a Ferro.
© @gytoficialGimnasia y Tiro eliminó a Ferro.

La pelea por el ascenso continúa al rojo vivo en la Primera Nacional. Este domingo Godoy Cruz se consagró campeón de la categoría y firmó su regreso a la Primera División del fútbol argentino. En paralelo, se completaron los partidos de octavos de final del reducido, aunque con un asterisco.

Es que el duelo entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú fue suspendido a minutos del final cuando los de Chubut ganaban por 3-1. Hay un reclamo del combinado mendocino que denuncia que una bomba de estruendo aturdió a su arquero Nahuel Galardi.

+ Seguinos en

Lo cierto es que, por el momento Madryn es el clasificado a cuartos de final hasta que no se manifieste el Tribunal de Disciplina. Así, ya estarían definidos los 8 clasificados a la siguiente ronda, incluyendo a Tristán Suárez, que cayó ante el Tomba y podrá seguir peleando por el ascenso.

En los partidos de este domingo, Morón empató por 1-1 ante Colegiales y avanzó a cuartos por la ventaja deportiva de haber finalizado la etapa regular mejor posicionado. Por la noche, Gimnasia y Tiro sorprendió de arranque a Ferro y lo dejó sin chances del sueño.

Cómo está el cuadro de cuartos de final del reducido de la Primera Nacional

  • Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro
  • Atlanta vs. Ciudad de Bolívar
  • Morón vs. Colón
  • Deportivo Madryn* vs. Gimnasia de Jujuy

*Esperando la resolución del Tribunal de Disciplina

Los 29 clubes que tienen asegurado su lugar en Primera División 2027

  1. Boca
  2. River
  3. Independiente
  4. Racing
  5. San Lorenzo
  6. Vélez Sarsfield
  7. Estudiantes de La Plata
  8. Gimnasia de La Plata
  9. Rosario Central
  10. Newell’s
  11. Argentinos Juniors
  12. Platense
  13. Independiente Rivadavia
  14. Gimnasia (M)
  15. Atlético Tucumán
  16. Central Córdoba
  17. Barracas Central
  18. Talleres
  19. Belgrano
  20. Instituto
  21. Tigre
  22. Lanús
  23. Banfield
  24. Defensa
  25. Huracán
  26. Sarmiento
  27. Unión
  28. Deportivo Riestra
  29. Godoy Cruz

*Restan definirse los playoffs de la Primera Nacional, que dará lugar al último ascendido.

Datos clave

  • Godoy Cruz se consagró campeón y es el equipo 29 de Primera División.
  • Deportivo Madryn espera resolución del Tribunal tras suspenderse su partido por incidentes.
  • Gimnasia y Tiro eliminó a Ferro y enfrentará a Tristán Suárez en cuartos.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones