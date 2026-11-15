La pelea por el ascenso continúa al rojo vivo en la Primera Nacional. Este domingo Godoy Cruz se consagró campeón de la categoría y firmó su regreso a la Primera División del fútbol argentino. En paralelo, se completaron los partidos de octavos de final del reducido, aunque con un asterisco.
Es que el duelo entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú fue suspendido a minutos del final cuando los de Chubut ganaban por 3-1. Hay un reclamo del combinado mendocino que denuncia que una bomba de estruendo aturdió a su arquero Nahuel Galardi.
Lo cierto es que, por el momento Madryn es el clasificado a cuartos de final hasta que no se manifieste el Tribunal de Disciplina. Así, ya estarían definidos los 8 clasificados a la siguiente ronda, incluyendo a Tristán Suárez, que cayó ante el Tomba y podrá seguir peleando por el ascenso.
En los partidos de este domingo, Morón empató por 1-1 ante Colegiales y avanzó a cuartos por la ventaja deportiva de haber finalizado la etapa regular mejor posicionado. Por la noche, Gimnasia y Tiro sorprendió de arranque a Ferro y lo dejó sin chances del sueño.
Cómo está el cuadro de cuartos de final del reducido de la Primera Nacional
- Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro
- Atlanta vs. Ciudad de Bolívar
- Morón vs. Colón
- Deportivo Madryn* vs. Gimnasia de Jujuy
*Esperando la resolución del Tribunal de Disciplina
Los 29 clubes que tienen asegurado su lugar en Primera División 2027
- Boca
- River
- Independiente
- Racing
- San Lorenzo
- Vélez Sarsfield
- Estudiantes de La Plata
- Gimnasia de La Plata
- Rosario Central
- Newell’s
- Argentinos Juniors
- Platense
- Independiente Rivadavia
- Gimnasia (M)
- Atlético Tucumán
- Central Córdoba
- Barracas Central
- Talleres
- Belgrano
- Instituto
- Tigre
- Lanús
- Banfield
- Defensa
- Huracán
- Sarmiento
- Unión
- Deportivo Riestra
- Godoy Cruz
*Restan definirse los playoffs de la Primera Nacional, que dará lugar al último ascendido.
Datos clave
- Godoy Cruz se consagró campeón y es el equipo 29 de Primera División.
- Deportivo Madryn espera resolución del Tribunal tras suspenderse su partido por incidentes.
- Gimnasia y Tiro eliminó a Ferro y enfrentará a Tristán Suárez en cuartos.