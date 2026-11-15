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AGENDA DEPORTIVA
PRIMERA NACIONAL

Godoy Cruz vs. Tristán Suárez EN VIVO y ONLINE por la final de la Primera Nacional: minuto a minuto

En Córdoba se define al primer ascendido a la Liga Profesional para la temporada 2027.

Godoy Cruz y Tristán Suárez juegan por el ascenso.
© Prensa Godoy Cruz/Tristán SuárezGodoy Cruz y Tristán Suárez juegan por el ascenso.

En el Estadio Julio César Villagra, Godoy Cruz y Tristán Suárez se ven las caras este domingo en el marco de la final de la Primera Nacional por el primero de los dos ascensos en juego. El encuentro comenzará a las 17, se podrá sintonizar a través de LPF Premium y será arbitrado por Nicolás Ramírez.

El Tomba le robó el primer puesto de la Zona A a Ferro en la última fecha y se ganó el derecho a esta oportunidad de volver a la Liga Profesional. Del otro lado, el Lechero dominó la Zona B y está ante la chance de jugar por primera vez en la máxima categoría.

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¡Salen los equipos a la cancha!

Explota la cancha de Belgrano. Los protagonistas ya pisan el césped y en minutos afrontarán la final.

Los árbitros del partido

Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Javier Uziga

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE TRISTÁN SUÁREZ

Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás Del Priore, Marcos Enrique, Diego Becker, Kevin Colli; Manuel Guillén y Renzo Conechny.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE GODOY CRUZ

Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera, Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Vicente Poggi, Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino.

Hora y TV

Desde las 17, el duelo entre Godoy Cruz y Tristán Suárez se podrá sintonizar a través de LPF Play.

¡Bienvenidos!

Se juega la final por el primer ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional del fútbol argentino.

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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