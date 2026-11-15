Godoy Cruz vs. Tristán Suárez EN VIVO y ONLINE por la final de la Primera Nacional: minuto a minuto

En el Estadio Julio César Villagra, Godoy Cruz y Tristán Suárez se ven las caras este domingo en el marco de la final de la Primera Nacional por el primero de los dos ascensos en juego. El encuentro comenzará a las 17, se podrá sintonizar a través de LPF Premium y será arbitrado por Nicolás Ramírez.

El Tomba le robó el primer puesto de la Zona A a Ferro en la última fecha y se ganó el derecho a esta oportunidad de volver a la Liga Profesional. Del otro lado, el Lechero dominó la Zona B y está ante la chance de jugar por primera vez en la máxima categoría.