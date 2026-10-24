El colombiano también se refirió a su salida del Millonario, que se dio a fines de 2025 luego de la finalización de su contrato.

Si bien faltan ocho días para el próximo Superclásico, el mismo ya se empezó a jugar. Boca debe enfrentar a Independiente, mientras que River hará lo propio con Racing, pero el enfrentamiento entre sí ya se palpita. En esta oportunidad, el que lo hizo fue Miguel Ángel Borja, de irregular paso por el Millonario.

El Colibrí es polémico, sus declaraciones suelen generar interés. En esta oportunidad, al atacante colombiano le preguntaron por el próximo Superclásico, por su salida de River a fines de 2025 y también por la actualidad del Millonario, con Leonardo Ponzio en el banco de suplentes.

Superclásico con figura de Boca

En diálogo con ESPN Colombia, Miguel Ángel Borja fue consulado sobre quién es su candidato y dijo: “No sé quién gana. Yo no me meto ahí ya, pero la figura va a ser Álvaro Montero”. Cabe destacar que el Colibrí apostó por un compatriota para la elección de la figura del encuentro.

Álvaro Montero, arquero de Boca. (Foto: Getty).

Un detalle no menor es que Miguel Ángel Borja fue ambiguo tras su salida de River e intentó instalar que jugaría en Boca. Lo llamativo de aquella acción fue que lo hizo en pleno mes de diciembre cuando ya se encontraba licenciado, pero seguía siendo jugador del Millonario.

Su salida de River

Luego de tres años y medio en Núñez, Miguel Ángel Borja se marchó a fines de 2025 y en ese momento su relación con los hinchas no era la mejor. Al ser consultado por su paso por River dijo: “Yo lo he dicho en varias ocasiones, pasó más por lo colectivo. El final no fue como el que yo pensaba que iba a ser, pero me quedo con las cosas buenas, positivas, con los títulos, con la historia que se dejó”.

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Borja en el Superclásico del segundo semestre de 2025. (Foto: Getty).

El River de Ponzio

“Creo que ahora con Leo Ponzio es un nuevo comienzo. Los jugadores se han encontrado los últimos partidos y han hecho buenos juegos, pero el clásico es algo aparte, ya eso uno llega con motivaciones distintas y ahí cuando ya entrás a la cancha se te olvida todo, se te olvida en qué contexto viene cada uno, cada equipo y creo que es diferente. Ahí prima ya el talento y lo individual de cada jugador“, completó Miguel Ángel Borja.

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