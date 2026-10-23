Obras en el Estadio Monumental: la recorrida exclusiva de Bolavip

Bolavip dijo presente en la cancha de River para recorrer las obras y ver en detalle cómo quedaron las que ya se hicieron.

El año 2020 fue un antes y un después para el mundo en general -por la pandemia de Covid- pero para River en particular ya que el club tomó la decisión de iniciar un proceso de remodelaciones en el Estadio Monumental. Lo que inició como un ambicioso proyecto para mejorar el campo de juego, continuó con la construcción de las tribunas inferiores, el cambio de butacas y ahora se trabaja en una quinta bandeja que llevará la capacidad total a 101 mil espectadores y también en el techado.

Además de los cambios visibles, hubo cientos que fueron invisibles: los palcos de las cabeceras, los restaurantes con vistas al campo de juego, la conectividad, el estacionamiento, el colegio, el SUM, los quinchos -externos e internos-, el puente, la carpa, solamente por mencionar algunos. Por otro lado, se mejoró considerablemente el predio de entrenamiento de Ezeiza y se trabaja en Cantilo para tener un lugar de elite para que entrene la Primera con todas las comodides.

Bolavip dijo presente en el Estadio Monumental y realizó una recorrida exclusiva en la que repasó las obras que se están realizando en este momento, con el desmonte de la pantalla y la fundación para que luego se instalen las 52 columnas que sostendrán la estructura de la nueva bandeja y el techo.

Los trabajos en el Estadio Monumental no se detienen y actualmente hay obreros y máquinas trabajando todos los días -salvo cuando el Millonario juega de local- para cumplir con los tiempos establecidos. En esta etapa se quitará la pantalla y su estructura -dos columnas- ya que allí, en un futuro estará la nueva bandeja.

Por otro lado, detrás de la tribuna Sívori, son varias las máquinas y obreros que realizan trabajos para en un futuro colocar las columnas que sostendrán el techo y la quinta bandeja. Cabe destacar que estas columnas son externas a la estructura existente. Eso es porque la base del Estadio Monumental no contempló -hace más 80 años- que crecería tanto, por lo que no podría sostener más peso del que ya tiene.

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Además de ver de primera mano cómo se trabaja en el desmonte de la pantalla y en las fundaciones para las columnas, Bolavip también recorrió en detalle lo que ya se hizo en este proceso que inició en 2020. Se destaca el nuevo colegio, los quinchos internos con parillas, televisores, equipos de climatización.

Por otro lado, el nuevo estacionamiento, con una fachada imponente que lleva los colores de la bandera de River, además el puente que los conecta con la tribuna San Martín. Además, la carpa, que sirve para realizar eventos, como por ejemplo conferencias de prensa.

En lo que respecta al estadio en sí, los baños a nuevo que son de primer nivel, los palcos de las cabeceras y los restaurantes Banda y 1901, ambos con vistas al campo de juego. Las tribunas inferiores en los cuatro sectores, con las que la capacidad del estadio pasó de 65 mil a 85 mil espectadores. En River se tomó la decisión de tener un estadio de primer nivel y las mejores no se detienen.

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Los plazos de finalización de las obras son para mediados de 2029, un año antes del inicio del Mundial 2030, donde el Estadio Monumental será sede. Para esa época, la quinta bandeja y el techo -con su skywalk- ya estarán terminados y el Monumental tendrá una capacidad total para 101 mil espectadores, siendo el estadio más grande de todo el continente americano.

Así quedará el Estadio Monumental una vez que terminen las obras