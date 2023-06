Carlos Alcaraz reveló los tres equipos argentinos en los que no jugaría y sorprendió a muchos

En 2020, siendo extremadamente joven, Carlos Alcaraz irrumpió en el primer equipo de Racing Club, sorprendiendo a propios y extraños con su notorio talento. Así fue como el mediocampista ofensivo fue ganando terreno y asentándose en el once titular.

Finalmente, el nacido en La Plata, provincia de Buenos Aires, se transformó en una pieza vital para la Academia, donde acumuló nada más ni nada menos que 12 anotaciones y seis asistencias al cabo de 83 partidos oficiales, siendo campeón del Trofeo de Campeones 2022.

Naturalmente, la llegada a Europa era inevitable. Southampton, conjunto de la Premier League de Inglaterra, confió en sus servicios y desembolsó 14 millones de euros para quedarse con su ficha. Y allí respondió con cuatro goles y dos asistencias en 21 encuentros pese al descenso.

Ahora, el joven de proyección de Selección Argentina, analiza su futuro. Mientras tanto le brindó declaraciones a ‘DSports Radio’ y en las mismas sorprendió a muchos indicando los tres equipos nacionales en los que jamás jugaría. Contundente y sin vueltas.

“Mi prioridad cuando vuelva al fútbol argentino es Racing, pero también me gustaría jugar en Gimnasia porque soy fanático. No jugaría en Boca, Estudiantes e Independiente”, exteriorizó Alcaraz, que incluyó al Xeneize pero no a River en esa lista negra.