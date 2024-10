Así quedó el Ranking ATP tras el título de Jannik Sinner en el Six Kings Slam

El italiano no comenzó de la mejor manera ante Carlos Alcaraz pero se terminó recuperando y se hizo con la victoria.

Este sábado, el Six Kings Slam desarrollado en Arabia Saudita encontró su punto final. Y lo hizo con un apasionante encuentro entre dos de los máximos exponentes tenísticos del momento como los mismísimos Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Y hubo título para el italiano.

Cabe destacar que el italiano acudió a esta instancia después de dejar en el camino a Daniil Medvedev en cuartos de final y a Novak Djokovic en semifinales. Por su parte, el español lo hizo tras superar a Holger Rüne en primer término y a Rafael Nadal posteriormente.

Así las cosas, la jornada comenzó con el compromiso entre Djokovic y Nadal, dos de los mejores jugadores de tenis de todos los tiempos, quienes lucharon por el tercer puesto. Y, en medio de ese panorama, el festejo fue para el serbio sin grandes atenuantes.

Es que Djokovic, que quiere seguir dando pelea en la parte alta del Ranking ATP, barrió a Nadal en sets corridos. El primer parcial culminó con un contundente 6-2 para el serbio, mientras que el segundo fue más peleado y recién se definió en el tie-break.

El inagotable Novak Djokovic.

Título para Jannik Sinner

Posteriormente, en segundo y último turno, Sinner y Alcaraz midieron fuerzas con el objetivo en común de quedarse con el título en el mencionado Six Kings Slam. Y allí fue donde, quien terminó pesando más que su contrincante para gritar campeón fue el italiano.

El primer set fue realmente peleado. De hecho, tuvo que resolverse en el tie-break, donde Alcaraz se impuso ajustadamente. Sin embargo, en el segundo, el número uno del mundo sacó a relucir toda su jerarquía para imponerse de forma clara, por 6-3.

Por último, en el set definitorio, el tenista de 23 años de edad y nacido en la ciudad italiana de San Candido despejó todas las dudas y se volvió a imponer por 6-3. Así fue como festejó a lo grande en Medio Oriente y confirmó su estelar presente.

Así está hoy el Ranking ATP

Jannik Sinner: 11.920 puntos Carlos Alcaraz: 7.120 puntos Alexander Zverev: 6.795 puntos Novak Djokovic: 6.210 puntos Daniil Medvedev: 5.530 puntos Taylor Fritz: 4.415 puntos Andrey Rublev: 4.110 puntos Casper Ruud: 3.885 puntos Alex De Minaur: 3.610 puntos Grigor Dimitrov: 3.580 puntos

No es un detalle menor que la actividad relacionada con el mencionado Six Kings Slam no tiene ninguna influencia en torno a los puntos expresados en el Ranking ATP.