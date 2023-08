Cuero reveló detalles del vestuario que recibirá a Tevez en Independiente: "No es agradable"

Tras una negociación que se dio demasiado rápido y sorprendió a todos, Carlos Tevez asumió como nuevo entrenador de Independiente y asumirá inmediatamente en el cargo para cambiar un presente muy malo del conjunto de Avellaneda.

Un mal momento que no solo pasa por lo deportivo sino también por lo grupal ya que, tras la partida de Mauricio Cuero del plantel, se conocieron detalles muy graves: “Es una lástima que un club tan grande como Independiente esté pasando por esta situación”, soltó el colombiano.

Mediante una historia en Instagram, el ya ex jugador del Rojo confesó que la interna del grupo con la que se encontrará Tevez no es nada buena: “El ambiente en el vestuario no era el mejor por las divisiones grupales que había“. Motivo por el cual se habría marchado del club.

Sosteniendo que “no se me permitió” dar lo mejor con la camiseta de Independiente, Cuero argumentó que este ambiente “influía” directamente en las decisiones del Ruso Zielinski y que solía vivirse este clima negativo “a diario”.

Los refuerzos que busca Tevez para Independiente

Vale destacar que, para cambiar el aura del vestuario, Tevez ya estaría trabajando en la incorporación de Carlos Izquierdoz y Emanuel Mas para mejorar la zona defensiva y se habla de un delantero más que podría ser Wanchope Ábila.

¿Cuántos partidos dirigió Carlos Tevez en Rosario Central?

Durante su primera etapa como entrenador, el Apache se hizo cargo de Rosario Central y tuvo un total de 24 partidos dirigiendo al Canalla. De estos, ganó en 6 ocasiones, empató en otras 10 y perdió 8 encuentros para luego irse del club.