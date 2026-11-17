El lateral por izquierda formado en Banfield tiene contrato con Olympique Lyonnais hasta mediados de 2027, por lo que a partir de enero podría negociar con otros clubes.

En los últimos años, muchos de los campeones del mundo en Qatar 2022 decidieron volver al fútbol argentino. Actualmente en River hay 6 y en Boca hay uno, pero todo puede cambiar el próximo mercado de pases. Hay dos clubes importantes del país que están tras los pasos de Nicolás Tagliafico, lateral por izquierda de 34 años que tiene contrato con Olympique Lyonnais hasta mediados de 2027.

Según informó el periodista Esteban Edul, los clubes que quieren a Nicolás Tagliafico con Independiente y Boca. Los de Avellaneda ya le hicieron saber -mediante Sergio Agüero- que si Luciano Nakis, el candidato al que apoya el Kun, se impone en las elecciones lo irán a buscar.

Por otro lado, desde el Xeneize también están pendientes del nacido en Rafael Calzada para reforzar el puesto de lateral por izquierda ante una eventual salida de Lautaro Blanco, uno de los futbolistas de mayor nivel y más regulares de Boca de los últimos años.

Tagliafico en Lyon. (Foto: Getty).

Cabe destacar que si bien se termina el contrato de Tagliafico en Lyon, el lateral por izquierda todavía no definió qué hará de su futuro. Puede que su deseo sea seguir en Europa el tramo final de su carrera. Lo que sabe es que, por los menos, dos clubes de Argentina lo quieren seriamente.

La carrera de Nicolás Tagliafico

Banfield

Real Murcia

Banfield

Independiente

Ajax

Olympique Lyonnais

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Los números de Tagliafico en Independiente

Partidos jugados: 111

111 Goles: 2

2 Asistencias: 3

3 Títulos: 1 (Copa Sudamericana 2017)

DATOS CLAVE