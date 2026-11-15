Elecciones récord: Nelson Pugliese es el nuevo presidente de Vélez

Casi 10.000 personas emitieron sus votos en el Polideportivo del club de Liniers y el oficialismo se impuso de manera contundente.

Una jornada histórica se vivió en Liniers. Este 15 de noviembre, casi 10 mil socios de Vélez Sarsfield emitieron sus votos en el Polideportivo y dieron como resultado un nuevo presidente para el Fortín.

Nelson Pugliese fue confirmado de manera democrática como el mandamás que estará a cargo de Vélez hasta 2029, luego de imponerse en los sufragios entre las cuatro fórmulas que se postularon.

El actual vicepresidente asumirá como el reemplazante de Fabián Berlanga, quien pasará a ejercer el cargo de vice. Sí, el oficialismo invirtió su fórmula actual y se quedó con los comicios. El cambio de mando será el 25 de noviembre.

Fueron en total 9.769 socios los que votaron y establecieron un récord histórico para el club de Liniers, al superar los 7.665 sufragios de las elecciones de 2023.

Días atrás, los flamantes ganadores habían recibido el apoyo de José Luis Félix Chilavert, máximo ídolo del Fortín, y una de sus primeras primeras promesas en el plano futbolístico fue concretar las compras de Lucas Robertone y Ronaldo Martínez, dos de las figuras de este año y que se encuentran cedidos a préstamo desde Almería y Talleres.

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Cabe destacar que Nelson Pugliese y Fabián Berlanga se impusieron con su partido “Legado Velezano” por encima de los otros tres partidos que compitieron en los comicios.

El segundo lugar fue para ADN Azul y Blanco, que iba con Juan Cruz Montero como presidente, tercero fue Círculo El Fortín (oficialismo disidente) con Federico Balestrini (actual secretario general) y Augusto Costa (actual vicepresidente) y en último lugar quedó Cruzada Renovadora, que tenía a Ignacio Mazzitelli a la cabeza y contaba con Sergio Rapisarda, ex presidente del club, en sus filas.

Qué piensa Pugliese del futuro de Guillermo Barros Schelotto

El contrato del entrenador vence a fin de año y su futuro se resolverá cuando Vélez termine de disputar el Torneo Clausura. Lo cierto es que el oficialismo, hoy reelecto, quiere que Guillermo continúe en el Fortín y ya le ofrecieron la renovación.

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Días atrás, en diálogo con Olé, Pugliese destacó: “Si la decisión dependiera exclusivamente de nuestro espacio la respuesta es un sí rotundo a la continuidad de Guillermo Barros Schelotto y el equipo técnico actual. Creemos que vienen haciendo un gran trabajo y nos gustaría poder darle continuidad. No solo se nota en los resultados deportivos concretos sino, también, en el funcionamiento del equipo y en la sintonía con los valores y la idiosincrasia de nuestro club”.

Además, destacó que hay charlas para que siga a cargo del equipo: “Las conversaciones para extender el vínculo están encaminadas, aunque la firma formal dependerá de cerrar los términos contractuales, toda extensión debe encuadrarse dentro de los parámetros de sustentabilidad económica y financiera que van a ser prioridad para Legado Vélez”, cerró.