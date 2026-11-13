Rubén Darío Insúa arremetió contra Marcelo Moretti, ex presidente de San Lorenzo: “Me debe 14 cuotas, que se haga cargo”

Desde hace años que San Lorenzo está inmerso en una extensa crisis deportiva, económica y también institucional. En ese sentido, esta vez fue Rubén Darío Insúa el que rompió el silencio y activó una nueva polémica al tener declaraciones muy contundentes contra Marcelo Moretti. Vale recordar que la relación entre ambos terminó de la peor manera en el último tiempo.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, el Gallego fue tajante. “Como hizo alusión a mí nuevamente diciendo que habíamos venido acá con un contrato millonario, quisiera decir dos o tres cosas“, empezó el entrenador sobre el dirigente. Allí, manifestó: “Primero, el contrato es inferior al que me ofreció cuando era candidato a presidente“.

Rubén Darío Insúa, DT de San Lorenzo. (Getty Images)

No conforme con ese fuerte arranque, redobló la apuesta y declaró con mayor énfasis. “Segundo, él, personalmente, me está debiendo 14 cuotas“, sentenció Insúa sobre Moretti, en referencia al acuerdo de pago sobre el dinero que le debe. “Me gustaría que se haga cargo, no que las tenga que pagar el club“, agregó el director técnico del Ciclón.

Pocos segundos más tarde, recordó el episodio que protagonizó el ex presidente de San Lorenzo. “Nunca en la historia del club pasó ver a un dirigente guardarse dinero en el saco, contratar un jugador y mandarle a un equipo de la Argentina un certificado de transferencia trucho“, expresó de forma contundente el Gallego contra el ex dirigente azulgrana.

Rubén Darío Insúa, DT de San Lorenzo. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Y tercero, nunca vi a un presidente que los hinchas le fueron a pedir explicaciones a la sede y se tuvo que tirar de palomita en un patrullero“, deslizó sobre el hecho ocurrido en Avenida La Plata en octubre de 2025, tras una movilización de los socios y simpatizantes.

Por último pero no menos importante, hizo una pequeña reflexión. “Hacía dos años que no opinaba de este sujeto, pero como hizo alusión a mí y muchas veces quieren aprovecharse de un mal momento circunstancial para hacerle daño al club, creo que los hinchas y los socios tienen que estar atentos“, comunicó Rubén Darío Insúa sobre Marcelo Moretti.

Rubén Darío Insúa, DT de San Lorenzo. (Getty Images)