Pese a que no suma una extensa cantidad de partidos en la institución, Javier García es un verdadero histórico de Boca Juniors. Es que se formó en sus divisiones inferiores, debutó como profesional allá por el año 2008 y, más allá de otras aventuras en el interín, sigue en dicha escuadra en la actualidad.

García ya cuenta con nada más ni nada menos que 37 años de edad y, si bien prácticamente no es utilizado por el cuerpo técnico encabezado por Diego Martínez, lo cierto es que es considerado como una pieza muy importante dentro del vestuario de la formación de La Ribera.

En medio de ese panorama, en las últimas semanas se generó una fuerte incertidumbre con respecto al futuro del arquero que también diagramó pasos por Tigre y Racing Club. Es que se deslizó con mucha fuerza la chance de que cambie de aires en esta ventana de transferencias.

Cabe destacar que García tiene contrato vigente con Boca hasta fin de año. Pese a ello, la posibilidad de que se marche antes de tiempo había tomado protagonismo debido a la titularidad indiscutida de Sergio Romero y a la cada vez más interesante proyección de Leandro Brey.

Javier García en un entrenamiento de Boca.

De todas maneras, en las últimas horas se despejaron todas las dudas al respecto y se confirmó el futuro de García. Lo cierto es que, de no mediar ningún imprevisto, el experimentado arquero se mantendrá en el plantel profesional de Boca, por lo menos, hasta que finalice 2024.

En ese contexto, todo indica que García no seguirá en Boca a partir de 2025 ya que su contrato no sería renovado. Sin embargo, esto no está confirmado y en la cúpula dirigencial, con Juan Román Riquelme a la cabeza, no terminan de descartar la chance de que el vínculo se extienda por una temporada.

Bajo esa órbita, lo que suceda durante el segundo semestre del año será fundamental para terminar de confirmar si la estadía de García se prolonga más allá de 2024 o si su aventura en el club que lo vio nacer encontrará su punto final en el mediano plazo.

Los números de García en Boca

Javier García defendió el arco de Boca en 73 oportunidades de manera oficial, recibiendo 88 anotaciones y manteniendo la valla invicta en 19 oportunidades.

Los títulos del arquero en el Xeneize

En Boca, Javier García formó parte de la conquista de la Recopa Sudamericana 2008, el Torneo Apertura 2008, la Copa de la Liga 2020, la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2022.